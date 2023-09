Pratama Arhan \'Dilirik\' Lazio

Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, dikabarkan tengah dilirik klub raksasa Italia, Lazio.

Hal ini berawal dari salah satu jurnalis asal Italia, Jerry Macini kedapatan mengunggah salah satu gol Pratama Arhan ketika melawan Malaysia di piala AFF 2020 kemarin.

Melalui akun twitter, Jerry Macini @jmancini8.mengunggah video gol jarak jauh Pratama Arhan melewan Malaysia.

“Bek kiri Indonesia, Pratama Arhan dengan gol luar biasa. Tembakan yang luar biasa,” katanya.

Dalam unggahan tersebut pula, jerry menawarkan Arhan pada salah satu tim elit liga Italia, Ss Lazio.

Hal tersebut sontak membuat banyak akun-akun khusus media luar memberitakan isu tersebut. Termasuk situs media LazioPress yang berlokasi di Ibu kota italia tersebut.

"Dari Indonesia, muncul nama baru yang menjadi incaran klub Capitale. Ini Pratama Arhan, bek kiri Indonesia kelahiran 2001," tulis media tersebut.

Kenyataannya berdasarkan bursa transfer Januari kemarin lazio memang butuh bek kiri tapi Pelatih Maurizio Sarri meminta yang sudah kenyang pengalaman.

Tapi kalau bisa direkrut, Pratama Arhan dinilai bisa jadi backup yg bagus,

Dan juga bisa meningkatkan jumlah penggemar di asia khususnya di indonesia.

Pratama Arhan sendiri tampil mengesankan saat mentas bersama timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020.

Sosok bek berusia 20 tahun ini pun menjadi pemain terbaik di kompetisi antarnegara Asia Tenggara tersebut.

AFF selaku penyelenggara memuji konsistensi Pratama Arhan ketika membantu timnas Indonesia menyerang maupun dalam fase bertahan.

Performa mentereng pemain milik PSIS Semarang di Piala AFF menuai pujian sehingga mungkin saja bisa jadi memunculkan rumor ia bakal merumput di luar negeri.

According to @laziopress, Lazio are monitoring PSIS Indonesia left-back Pratama Arhan (20). pic.twitter.com/KiqDgcvFLK