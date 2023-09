Belajar dari Bangkrutnya Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank (SVB), bank dengan urutkan ke-16 terbesar di Amerika Serikat ini telah mengalami kebangkrutan. Tutupnya bank itu terjadi dalam waktu singkat yakni 48 jam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bank ini?

Sebelum Silicon Valley Bank (SVB) runtuh secara tiba-tiba, pemberi pinjaman di ruang startup teknologi ini memiliki total aset sekitar US$209 miliar. Tetapi ketika berusaha mengumpulkan dana pada 8 Maret untuk menopang neracanya, pemodal ventura yang panik bergegas menarik uang tunai, menyebabkan bank bangkrut. Dalam waktu 48 jam, SVB pun telah runtuh.

Didirikan pada 1983 di Santa Clara, California, SVB dengan cepat menjadi bank tujuan sektor teknologi yang berkembang di sana karena berfokus pada kebutuhan keuangan unik dari perusahaan startup atau rintisan. Ketika industri teknologi tumbuh dan berkembang di luar Silicon Valley, bank mengikutinya, mendirikan kantor di pusat teknologi utama lainnya seperti Boston, New York dan Austin, serta secara internasional di negara-negara seperti Inggris, China, dan Israel.

Menurut situs web SVB, mereka melakukan bisnis dengan hampir setengah dari semua perusahaan rintisan yang didukung modal ventura AS dan 44 persen perusahaan teknologi serta perawatan kesehatan yang didukung ventura AS yang go public tahun lalu.

Meskipun relatif tidak diketahui oleh masyarakat umum, SVB adalah salah satu dari 20 bank komersial Amerika teratas dengan total aset US$209 miliar dengan deposito sekitar US$175,4 miliar, menurut Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Mengutip Channel News Asia, pada hari-hari awal pandemi COVID-19, Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga mendekati nol untuk mendorong pertumbuhan selama kontraksi ekonomi. Sektor teknologi diuntungkan secara signifikan dari kebijakan ini, menghasilkan valuasi yang digelembungkan yang oleh beberapa ahli sudah diperingatkan karena terlalu dilebih-lebihkan.

SVB tumbuh sangat cepat antara tahun 2020 dan 2022, tetapi keterpaparannya yang tidak proporsional terhadap perusahaan rintisan teknologi merupakan area risiko potensial.

Ketika The Fed mulai menaikkan suku bunga secara agresif tahun lalu untuk menjinakkan inflasi, biaya pinjaman yang lebih tinggi memperlambat momentum perusahaan teknologi yang menjadi sumber pertumbuhan SVB. Saat modal ventura mengering karena kenaikan suku bunga dan ketakutan akan resesi, klien SVB memanfaatkan simpanan mereka untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk melanjutkankan usahanya.

Suku bunga yang lebih tinggi juga mengikis nilai obligasi bunga tetap jangka panjang yang dibeli SVB, sehingga membuatnya rentan terhadap perubahan kebijakan moneter oleh The Fed.

CEO menjual sahamnya

Masih menurut laporan Channel News Asia, kurang dari dua minggu sebelum SVB mengungkapkan tingkat kerugiannya, CEO Greg Becker menjual saham perusahaan senilai US$3,6 juta. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari setahun dia menjual saham perusahaan induk SVB Financial Group.

Perusahaan pemeringkat Moody's kemudian mengingatkan perusahaan tentang potensi penurunan peringkat. Menurut sumber yang berbicara kepada Reuters, Becker menelepon bankir Goldman Sachs untuk meminta nasihat dan terbang ke New York untuk bertemu dengan Moody's dan perusahaan pemeringkat lainnya, khawatir penurunan peringkat dapat merusak kepercayaan investor terhadap kesehatan keuangan SVB.

Pada 8 Maret, SVB Financial Group mengumumkan telah menjual sekuritas senilai US$21 miliar dari portofolionya dengan kerugian US$1,8 miliar, dan akan menjual saham baru senilai US$2,25 miliar untuk menopang keuangannya. Ini menjadi bumerang.

Kapitalis ventura, terkesima dengan rencana tersebut, menyarankan bisnis portofolio mereka untuk menarik uang mereka dari bank. Rencana peningkatan modal itu ternyata menyebabkan saham SVB ambruk 60 persen.

Pada 9 Maret, Grup Finansial SVB bergegas untuk meyakinkan klien modal ventura bahwa uang mereka aman. Pada pagi hari tanggal 10 Maret, perdagangan saham SVB dihentikan. Otoritas AS menyerbu masuk dan menyita aset SVB, setelah menjadi jelas bahwa simpanan yang dijalankan membuat bank tidak lagi dapat dipertahankan untuk tetap bertahan sendiri.

Bank dimasukkan ke dalam kurator oleh FDIC. Ini biasanya berarti simpanan bank akan ditanggung oleh bank lain yang sehat, atau FDIC akan membayar deposan hingga batas yang diasuransikan. Ini adalah kegagalan bank terbesar sejak Washington Mutual pada tahun 2008, dan juga kegagalan terbesar kedua untuk bank ritel di AS.

Pertemuan darurat regulator AS

Menanggapi keruntuhan yang tiba-tiba, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengadakan pertemuan darurat regulator perbankan AS pada 10 Maret 2023. Dia dan Gedung Putih mengungkapkan keyakinan pada kemampuan mereka untuk menanggapi kegagalan bank, dan meluncurkan serangkaian tindakan yang bertujuan memulihkan kepercayaan pada sektor perbankan serta menyelesaikan pasar yang bergejolak.

Setelah nasabah bank sempat terlantar, lembaga keuangan mengatakan dalam pernyataan bersama pada 12 Maret bahwa deposan SVB akan memiliki akses ke 'semua uang mereka'.

Yellen mengatakan langkah itu akan melindungi 'semua deposan', menandakan bantuan kepada mereka yang rekeningnya melebihi ambang batas US$250.000 untuk asuransi FDIC. "Kami mengambil tindakan tegas untuk melindungi ekonomi AS dengan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan kami," kata lembaga tersebut.

Tutup Signature Bank

Hanya dua hari setelah Silicon Valley Bank ditutup, regulator negara bagian menutup Signature Bank yang berbasis di New York, dengan kantor klien swasta di Connecticut, California, Nevada, dan Carolina Utara.

Pada September, hampir seperempat simpanan Signature berasal dari sektor mata uang kripto, tetapi bank telah mengumumkan pada bulan Desember bahwa mereka akan menyusutkan simpanan terkait kripto sebesar US$8 miliar. Berita tentang penutupan dua bank tersebut mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh lantai perdagangan global.

Biden meyakinkan pasar

Presiden AS Joe Biden bergerak untuk meyakinkan pasar dan deposan pada 13 Maret, setelah tindakan darurat untuk menopang bank dengan memberi mereka akses ke pendanaan tambahan gagal menghilangkan kekhawatiran tentang potensi penularan ke pemberi pinjaman lainnya.

"Orang Amerika dapat memiliki keyakinan bahwa sistem perbankan aman," kata Biden dalam pidato singkat Gedung Putih. "Simpanan Anda akan tersedia saat Anda membutuhkannya." Dia juga memuji tindakan 'segera' yang diambil oleh para pejabat.

Sementara AS telah bergerak untuk melindungi simpanan pelanggan, Biden menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi jaminan kepada investor bank.

Tidak diasuransikan

Apa yang sebenarnya terjadi dengan simpanan SVB? Simpanan SVB meningkat tiga kali lipat sejak kuartal keempat 2019 menjadi US$189 miliar pada akhir 2021. SVB juga sangat bergantung pada pendanaan perusahaan dan modal ventura. Namun sekitar 95 persen simpanannya tidak diasuransikan pada akhir tahun lalu dibandingkan dengan sepertiga sampel bank-bank besar Amerika Serikat.

Tegasnya, bank telah membuat taruhan besar tanpa lindung nilai yang mengejutkan pada obligasi jangka panjang dengan harga puncak. Naiknya suku bunga menghancurkan perdagangan dan bank dibiarkan duduk dengan kerugian yang belum direalisasi mendekati US$16 miliar - lebih dari basis ekuitasnya. Aliran keluar deposit kemudian mulai mengkristalkan ini menjadi kerugian yang terealisasi.

Mengingat basis simpanan yang sangat istimewa yang condong ke industri teknologi dan perdagangan suku bunga yang sangat besar, keruntuhan SVB mungkin tidak terbukti sistemik. "Satu apel yang buruk tidak merusak banyak," Davide Serra, seorang investor dan mantan analis bank, berpendapat akhir pekan ini, mengutip Financial Times.

Tetapi kegagalan tersebut memiliki beberapa hal penting untuk dikatakan tentang pasar perbankan yang lebih luas dan implikasinya bagi Federal Reserve AS. SVB berbagi beberapa keunggulan dari kegagalan Continental Illinois pada tahun 1984, yang kemudian menjadi kegagalan terbesar dalam sejarah perbankan AS. Bank ini juga memiliki basis deposan yang tidak diasuransikan yang sangat tidak stabil - dengan kemiringan besar ke simpanan perusahaan internasional - dan juga memiliki buku pinjaman yang sangat terkonsentrasi.

Pembuat kebijakan saat ini mungkin lengah dengan kecepatan bank digital, tetapi tanggapan kebijakan segera akan sangat penting dalam membendung kepanikan ini. Menemukan cara untuk mempertahankan deposan yang tidak diasuransikan harus diprioritaskan - sesuatu yang didukung oleh ketua Fed saat ini Jerome Powell selama bailout Bank of New England pada tahun 1991.