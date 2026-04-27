Belanja Militer Global Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Dunia tampaknya kian bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Laporan terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang dirilis Senin (27/4/2026), menunjukkan belanja militer global pada 2025 menembus rekor fantastis senilai US$2,89 triliun atau setara Rp49,79 kuadriliun.

Angka ini meroket 2,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menandai tren kenaikan selama 11 tahun berturut-turut. Meningkatnya ketidakpastian keamanan global dan konflik yang tak kunjung padam menjadi bahan bakar utama lonjakan anggaran pertahanan di berbagai belahan bumi.

Eropa dan Asia Jadi Motor Kenaikan

Lonjakan paling signifikan terjadi di Benua Biru. Belanja militer Eropa melambung 14,0 persen menjadi US$864 miliar. Langkah ini dipicu oleh ambisi negara-negara anggota NATO untuk memperkuat kemandirian pertahanan mereka, menyusul tekanan dari Amerika Serikat agar beban aliansi dibagi lebih merata.

Tak mau kalah, kawasan Asia dan Oseania juga mencatatkan kenaikan belanja sebesar 8,1 persen dengan total pengeluaran US$681 miliar. Secara global, beban militer dunia kini berada di level 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), angka tertinggi sejak tahun 2009.

Anomali Amerika Serikat dan Dominasi China

Menariknya, Amerika Serikat sebagai pemegang takhta belanja militer terbesar justru mencatatkan penurunan pengeluaran sebesar 7,5 persen menjadi US$954 miliar pada 2025. Penurunan ini disebabkan absennya persetujuan bantuan finansial militer baru untuk Ukraina sepanjang tahun lalu.

Namun, Direktur Program SIPRI Nan Tian mengingatkan bahwa kelesuan ini hanya bersifat sementara. "Anggaran yang disetujui Kongres AS untuk 2026 telah melampaui US$1 triliun dan diprediksi menyentuh US$1,5 triliun pada 2027," ungkapnya.

Sementara itu, China terus menunjukkan otot militernya dengan menaikkan pengeluaran sebesar 7,4 persen menjadi sekitar US$336 miliar. Beijing mencatatkan rekor luar biasa dengan kenaikan anggaran pertahanan selama 31 tahun berturut-turut. Di peringkat ketiga, Rusia menyusul dengan kenaikan 5,9 persen menjadi US$190 miliar. Jika ditotal, tiga negara teratas ini menyumbang 51 persen dari seluruh belanja militer dunia.

Kabar dari Timur Tengah dan Jepang

Di Asia Timur, Jepang menunjukkan pergerakan agresif dengan menaikkan anggaran militer sebesar 9,7 persen menjadi US$62,2 miliar. Angka ini setara dengan 1,4 persen PDB Jepang, level tertinggi bagi Negeri Sakura sejak tahun 1958.

Sebaliknya, situasi di Timur Tengah cenderung stabil dengan kenaikan tipis 0,1 persen ke angka US$218 miliar. Khusus untuk Israel, belanja militernya justru menyusut 4,9 persen menjadi US$48,3 miliar. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya intensitas konflik di Jalur Gaza setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas pada Januari 2025 lalu.

Data SIPRI ini memberikan sinyal terang bahwa meski upaya damai terus dilakukan, negara-negara di dunia tetap memilih untuk "mempertebal perisai" di tengah peta geopolitik yang kian sulit ditebak.