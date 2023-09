Belum Kebagian Tiket OLX Autos IMX 2022, Masih Bisa Dibeli di Lokasi

Penjualan pre-sale ticket OLX Autos Indonesia Modification & Lifetyle Expo (OLX Autos IMX) 2022 ‘The Indonesian Kalcer’ sudah ditutup pada Jumat (23/9/2022) lalu. Tetapi, para audiens masih berkesempatan membeli on the spot ticket melalui Ticket Box OLX Autos IMX 2022.

Kemudahan membeli tiket on the spot bisa dipilih pengunjung untuk satu hari atau dua hari sekaligus. Para pengunjung juga tetap berkesempatan mengikuti undian Supergiveaway on the spot Subaru Forester yang dimodifikasi oleh lima influencer otomotif Indonesia.

Selain itu, pengunjung berkesempatan mendapat peluang memenangkan undian giveaway produk aftermarket dan lifestyle pilihan yang diundi setiap jamnya selama gelaran OLX Autos IMX 2022 pada 1-2 Oktober.

Untuk pembelian, unduh terlebih dulu aplikasi Bank Neo Commerce melalui Google Play Store dan Apple App Store. Pembelian tiket on the spot juga akan mendapat cashback hingga 25 persen.

Gelaran puncak OLX Autos IMX 2022 siap menghadirkan beberapa program konten menarik seperti reveal mobil dan penentuan pemenang Black Stone Live Modz Challenge 2022, deretan mobil modifikasi NMAA Top 50, hingga Peluncuran produk aftermarket dan lifestyle.

Pengunjung juga bisa memanfaatkan belanja produk aftermarket dan lifestyle berkualitas dengan harga terbaik, Auction berbagai produk modifikasi dari harga Rp100 ribu, hingga giveaway produk modifikasi setiap jam.

IMX tahun ini juga menghadirkan Supergiveaway On The Spot Subaru Forester AWD garapan lima Car Enthusiasts untuk para pengunjung di lokasi venue dan Supergiveaway Online Toyota Innova 2KD besutan Ridwan Hanif.

Perpaduan konsep gaya hidup atau lifestyle membawa pengunjung untuk berperan aktif mengikuti sejumlah kegiatan menarik di lokasi venue. Seperti IMX Photo & Reels Competition, IMX Sneaker Auction, IMX Masterclass, IMX Aftermarket Auction, IMX Lifestyle Area, dan perebutan juara The Lifestyle Magnet.