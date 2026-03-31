Belum Penjarakan Tersangka Kasus CSR Bank Indonesia, KPK ‘Ngeles’ Begini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penanganan perkara yang tengah berjalan.

Ia menegaskan proses hukum perkara tersebut tetap berjalan. Sejauh ini, penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan penggeledahan di sejumlah lokasi.

Asep mengatakan belum dilakukannya penahanan merupakan bagian dari strategi penanganan perkara di internal KPK.

“Penahanan nanti kami kabari lebih dekat. Ya tentunya juga ini adalah terkait dengan masalah strategi dalam penanganan perkara,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan tidak semua langkah penegakan hukum dapat disampaikan secara rinci kepada publik.

Di sisi lain, KPK juga memprioritaskan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) yang memiliki batas waktu penahanan lebih ketat. Kondisi ini membuat penyidik harus membagi sumber daya secara selektif.

“Sehingga tentunya perkara yang OTT itu harus mendapat perhatian lebih. Karena memang kita langsung melakukan penahanan dan lain-lain itu waktunya dibatasi oleh penahanan. Jadi kita bagi-bagi memanage waktu, memanage sumber daya dalam hal ini, sumber daya manusia dan waktu penyelesaiannya juga,” tuturnya.

Meski demikian, Asep memastikan penanganan kasus dugaan korupsi dana CSR BI tetap berjalan dan tidak dikesampingkan. “Tetap di-manage waktu. Jadi ditunggu ya. Nggak dalam waktu lama lagi,” sambung Asep.

Sebelumnya, pada Kamis (7/8/2025), KPK telah mengumumkan dua anggota DPR RI periode 2019–2024, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka. Keduanya hingga saat ini belum ditahan karena penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan.

Dalam konstruksi perkara, Komisi XI DPR RI yang menjadi mitra BI memiliki kewenangan memberikan persetujuan anggaran. Sebelum persetujuan, dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang anggotanya Heri Gunawan dan Satori. Panja ini membahas pendapatan serta pengeluaran BI dan OJK.

Setiap November, Panja menggelar rapat kerja bersama pimpinan BI yang dilanjutkan dengan rapat tertutup.

Dalam forum itu, disepakati BI memberikan dana program sosial kepada setiap anggota Komisi XI DPR RI. BI mengalokasikan sekitar 10 kegiatan per tahun, sementara OJK 18–24 kegiatan per tahun.

Dana disalurkan melalui yayasan yang dikelola anggota DPR, dengan teknis pelaksanaan dibahas bersama tenaga ahli DPR, BI, dan OJK.

Heri Gunawan diduga menerima Rp15,86 miliar, terdiri atas Rp6,26 miliar dari BI, Rp7,64 miliar dari OJK, dan Rp1,94 miliar dari mitra kerja lain.

Dana tersebut dialihkan ke rekening pribadi maupun rekening penampung anak buahnya, lalu dipakai untuk membangun rumah makan, mengelola outlet minuman, membeli tanah, bangunan, dan kendaraan roda empat.

Sementara itu, Satori diduga menerima Rp12,52 miliar, terdiri atas Rp6,30 miliar dari BI, Rp5,14 miliar dari OJK, dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja lain.

Dana tersebut digunakan untuk deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom mobil, kendaraan roda dua, serta aset lain. Bahkan, Satori diduga merekayasa transaksi perbankan dengan bantuan salah satu bank daerah guna menyamarkan penempatan dan pencairan deposito agar tidak terdeteksi dalam rekening koran.

Atas perbuatannya, Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Keduanya pun dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.