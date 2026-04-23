Belum Setahun Jadi Dirjen Anggaran, Luky Alfirman Dicopot Menkeu Purbaya: Segini Kekayaannya

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Bisa jadi, Luky Alfirman sulit melupakan tanggal 21 April, karena bertepatan dengan pencopotan dirinya dari jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran. Padahal, ia belum setahun menikmati kursi empuk tersebut.

Ya, betul. Luky dilantik oleh Sri Mulyani saat masih menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran pada 23 Mei 2025, bersama 21 nama lainnya sebagai pejabat eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebagai informasi, Luky merupakan birokrat senior di Kemenkeu karena telah berkarier sejak 1995. Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan peraih gelar PhD bidang ekonomi dari University of Colorado itu pernah menduduki sejumlah posisi strategis, seperti Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta Dirjen Perimbangan Keuangan.

Namun Luky tidak sendiri. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal pada waktu yang bersamaan.

Tentu ada hal yang luar biasa, sehingga pimpinan Kementerian Keuangan—yang dijuluki Lapangan Banteng—mengambil keputusan yang cukup mengejutkan tersebut. Keduanya merupakan wajah lama di Kemenkeu.

Kebetulan, baik Febrio maupun Luky dilantik oleh orang yang sama, yakni Sri Mulyani. Sebelumnya beredar informasi bahwa Luky memiliki perbedaan pandangan dengan atasannya terkait pengelolaan fiskal.

Luky yang kelahiran Bandung pada 27 Maret 1970 itu, meniti tangga karier dari bawah di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pernah terlibat dalam program reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan nasional. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu pada 2011.

Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Februari 2025, total kekayaan Luky Alfirman mencapai Rp52.209.094.956 (Rp52,2 miliar). Rincian asetnya meliputi:

1. Tanah dan bangunan senilai Rp11 miliar

Tersebar di Jakarta Selatan dan Bandung

2. Alat transportasi senilai Rp640 juta

Terdiri dari Honda Jazz (2012), Honda Accord (2013), Toyota Avanza (2023), dan Honda City (2014)

3. Harta bergerak lainnya senilai Rp203 juta

4. Surat berharga senilai Rp14,97 miliar

5. Kas dan setara kas senilai Rp24,77 miliar

6. Harta lainnya senilai Rp612 juta

Total aset yang dimiliki Luky didominasi oleh aset likuid dan surat berharga, menggambarkan sosok pejabat dengan literasi keuangan yang mumpuni. Satu hal lagi, dia sangat anti dengan utang.