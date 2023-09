Belum Siuman, Indra Bekti Dapat Dukungan Moril dari Sesama Selebriti

Memiliki pribadi yang ceria, teman sesama selebriti mengucapkan doa dan dukungan untuk Indra Bekti setelah mengetahui presenter kondang itu terkena penyakit serius.

Diketahui, artis bernama lengkap Bekti Indra Tomo itu saat ini tengah menjalani perawatan di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat karena pendarahan otak yang diderita.

Manager Indra Bekti, Roy menceritakan Indra Bekti mengalami pingsan saat siaran radio di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (28/12/2022) kemarin, dan langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat.

Hingga saat ini, suami Aldilla Jelita itu masih belum sadar dan dalam perawatan intensif di ICU. Sejumlah selebriti pun menyampaikan dukungan kepada artis berusia 45 tahun itu agar segera pulih dan kembali berkumpul dengan keluarga.

Berikut beberapa selebriti yang melakukan dukungan moril kepada Indra Bekti:

1.Indy Barends

Indy Barends dan Indra Bekti (foto/instagram @indybarends)

Presenter Indy Barends yang juga sahabat Indra Bekti berharap rekan yang pernah satu program dengannya itu cepat sembuh. Melalui instastory @indybarends, ia mengungkapkan tak suka lihat sahabatnya sakit.

"Sekarang istirahat dulu di ruang ICU ya @indrabekti. Cepat kembali pulih, engga suka gue liat loe sakit. Janji sembuh ya," tulis Indy.

Indy tak bisa menahan kesedihannya saat menceritakan kondisi Indra Bekti. Diketahui, ia melakukan siaran radio dengan Indra Bekti dan menemukannya tengah pingsan di kamar mandi.

2. Ayu Dewi

Kebersamaan Ayu Dewi dengan Indra Bekti (foto: instagram @mrsayudewi)

Mengunggah kebersamaannya dengan Indra Bekti, Ayu Dewi mengungkapan Bekti adalah sosok yang baik dan suka menolong tanpa pamrih. Ayu juga berharap untuk kesembuhan Indra Bekti.

"Bekti, yang hatinya super baik, yang selalu menolong tanpa pamrih. Semangat Pak Bekti, doa dan Al Fatihah ku mengalir untuk mu dan keluarga. Titip doa ya teman-teman semua untuk Bekti Indra Tomo," tulis mrsayudewi.

3. Irfan Hakim

Irfan Hakim mengunggah kebersamaannya dengan Indra Bekti saat menjadi host. Ia mengatakan Bekti adalah sosok yang selalu ceria dan selalu semangat.

"Berjuang bersama .. sejak di awal karir. Saling ngasih semangat ketika ada yang lelah. Saling "pamer" pencapaian, supaya jadi pecutan. Selalu ada cerita di setiap pertemuan. Selalu ceria dibalik kelelahan. Bekti, Melihat kamu keluar dari ruang operasi semalam, lalu diantar masuk ruang ICU..Terlihat lemah. Tapi aku tau, kamu masih semangat di dalam sana. Ayok Bekti.... pulih lagi. Dan bahagiakan lagi semua orang. Tentu (kali ini) setelah kamu bahagiakan dulu dirimu sendiri. Semangat bekti," tulis akun @irfanhakim75

4. Cici Panda

Cici panda dan Indra Bekti (foto: instagram @pandasuper)

Cici panda yang merupakan rekan kerja Indra Bekti dalam acara talkshow, mengunggah foto lamanya dalam instagram miliknya. Ia berharap agar rekannya itu dapat sehat dan bisa berkarya kembali.

"Pak Bekti, ayo bangun. Banyak banget yang doain biar cepat sadar dan kumpul lagi sama keluarga terus berkarya lagi," tulis @pandasuper.

5. Fitri Tropica

Kebersamaan Fitri Tropica dan Indra Bekti (foto: instagram @fitrop)

Melalui instagram miliknya @fitrop mengatakan "Kak @indrabekti ,, yu bangun yu. Senyum Anekayess 3 jari duluuuuuu. Ngeliat lemes lunglai ky kmrn GAK KAK INDRA BANGET. Ceria lagi happy lagi ceriwis lagi sehat wal afiat seperti sedia kala. Semoga Allah segera angkat semua sakitnya ya Kak. Semoga keluarga dikuatkan juga ya," tulisnya.

"Pokoknya klo udah sembuh udah kebayang sih jawabannya kalo kita omelin Kaaaak jangan kecapekan lagi yaa.. Allahumma Rabban nasi, adzhibil ba'sa isyfi anta asy-syafi la syifa'a illa syifauka syifaan la yughadiru saqman. Aamiin," lanjut dalam keterangannya.

6. Inul Daratista

Pedangdut Inul Daratista melalui instagram miliknya @inul.d berharap kesembuhan untuk Indra Bekti. Ia mengaku menangis mengetahui Bekti terkena pendarahan otak.

"Mas Bekti.. ayuk mas ndang waras,bangun lagi,sembuh ya.. ga tau kok aku melu nangis dengar beritamu…mengenalmu ddari dulu kau tetap orang baik dan menghibur sekali. Ya Allah sembuh ya Robb doa terbaik buatmu mas Bekti @indrabekt," tulisnya.

7. Ivan Gunawan

Indra Bekti (foto: instagram @ivan_gunawan)

Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan, mengucapkan kalimat yang haru ketika mengetahui Indra Bekti terkena penyakit pendarahan Otak.

"Sayang hari ini kamu ulang tahun, panjang kan lah umur sahabatku YA ALLAH , sehatkan lah Jiwa & raga nya .. die enerjik selalu ceria ... kembalikan Please .. please ... please bantu doa temen temen semua agar dia bisa cepet pulih," tulis @ivan_gunawan.

8. Melaney Ricardo

Mengetahui Indra Bekti pendarahan otak, presenter itu datang langsung menjenguk Bekti di RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Melaney mengungkapkan bahwa ia sedih mendengar kabar tersebut di hari Bekti sedang berulang tahun ke-45.