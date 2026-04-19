Ben Whittaker Cuma Butuh Dua Menit untuk Bungkam Sesumbar Braian Suarez

Petinju Ben Whitakker merayakan kemenangan KO atas Braian Suarez dalam pertarungan di M&S Bank Arena, Liverpool, Inggris, Minggu (19/4/2026) WIB. (Foto: Instagram/@matchroomboxing).

Braian Suarez kena batunya. Petinju yang sesumbar bakal menghajar Ben Whittaker ini justru dipaksa berbaring di atas kanvas saat laga baru berjalan dua menit di Liverpool, Inggris, Minggu (19/4/2026) WIB.

Whittaker mendominasi jalannya laga sejak awal dengan keunggulan kecepatan dan variasi serangan. Petinju asal Inggris ini terus menekan melalui jab cepat dan pukulan kanan tajam yang membuat Suarez kesulitan mendekat.

Suarez sempat mencoba masuk ke jarak pendek, namun ia justru mengeluh kepada wasit karena merasa dipukul di bagian belakang kepala. Whittaker langsung memanfaatkan celah tersebut dengan melepaskan pukulan kanan ke arah kepala yang membuat Suarez jatuh telak.

Suarez tidak mampu bangkit hingga hitungan wasit berakhir. Pertarungan resmi dihentikan pada menit ke-2 detik ke-24 ronde pertama.

Kemenangan ini membuat Whittaker mempertahankan rekor tak terkalahkan dengan 11 kemenangan (8 KO) dan 1 hasil imbang. Sementara itu, rekor Suarez kini menjadi 20 kemenangan (19 KO) dan 4 kekalahan.

Pasca laga, promotor Eddie Hearn mengonfirmasi langkah Whittaker selanjutnya untuk bertarung di luar Inggris.

"Whittaker akan melakoni debutnya di Amerika Serikat pada 27 Juni dalam laga pendukung pertarungan antara Xander Zayas dan Jaron Ennis," ujar Hearn.

"Selanjutnya, dia (Ben Whittaker) akan berada di tempat yang seharusnya, di panggung besar seperti New York," kata Hearn.

Setelah itu, Whitakker akan kembali dan menjadi bintang utama di Birmingham dalam pertarungan besar.

"Entah itu duel domestik besar atau eliminator menuju gelar dunia. Saya percaya pada 2027 dia akan siap menghadapi petinju kelas 175 pon terbaik di dunia," ucap dia.