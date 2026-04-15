Bencana Moral di Balik Jaket Kuning: Menguak Akar Skandal Pelecehan Seksual di FH UI

Kasus pelecehan seksual oleh 16 mahasiswa FH UI terhadap 27 korban membongkar realitas kelam darurat kekerasan di kampus. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Di balik megahnya gerbang institusi pendidikan dan tegaknya pilar-pilar akademik, sebuah realitas kelam baru saja terkuak. Kampus yang seharusnya menjadi rahim bagi para cendekiawan dan benteng moral, kini tengah menghadapi ujian berat. Sebuah skandal memalukan mencoreng wajah Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Bukan sekadar kenakalan remaja, ini adalah teror psikologis. Sebanyak 16 mahasiswa angkatan 2023 diduga kuat menjadi dalang di balik pelecehan seksual berbasis siber yang menyasar puluhan mahasiswi hingga dosen. Ironisnya, para calon penegak hukum inilah yang justru menginjak-injak keadilan dan martabat manusia.

Mimpi Buruk yang Terpelihara

Kisah kelam ini mulai terendus publik pada Minggu, 12 April 2026, saat akun media sosial X @sampahfhui membeberkan sejumlah tangkapan layar percakapan grup LINE dan WhatsApp para terduga pelaku.

Isinya membuat siapa pun yang memiliki nurani akan mengelus dada. Di dalam ruang obrolan virtual itu, tubuh perempuan diobjektifikasi menjadi bahan lelucon murahan. Ungkapan bernuansa seksual dilontarkan tanpa beban. Salah satu kalimat yang paling memantik amarah publik adalah tafsir sesat mereka: "diam berarti dikabulkan", "diam berarti consent".

Namun, bagi 27 korban—yang terdiri dari 20 mahasiswa dan tujuh dosen FH UI—tangkapan layar itu bukanlah cerita baru. Itu adalah mimpi buruk yang telah mereka jalani sejak tahun 2025.

"Saya rasa kita semua bisa bayangkan bagaimana rasanya mereka dari tahun 2025. Setiap kali masuk ke kampus, setiap kelas, mereka tahu kapan pun para pelaku itu bisa membicarakan dan melecehkan mereka di depan mata mereka sendiri," ujar Kuasa Hukum korban, Timotius Rajagukguk, dengan nada getir pada Selasa (14/4/2026).

Setelah satu setengah tahun memendam trauma dalam diam, para korban akhirnya menemukan keberanian. Suara mereka kini menjadi badai yang menghantam para pelaku.

Amarah yang Memuncak di Kampus Perjuangan

Sabtu malam (11/4/2026), menyadari kebusukannya mulai tercium, para pelaku sempat mengirimkan permohonan maaf ke grup angkatan. Namun, permohonan itu ibarat basa-basi kosong.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menilai permintaan maaf itu tak memiliki konteks penyesalan yang jelas. "Kebanyakan bentuknya adalah pesan yang merendahkan, dengan nuansa seksual. Namun, bagi kita sudah ada pengakuan, mereka adalah pelaku, bukan lagi terduga pelaku," tegas Dimas.

Langkah tegas pun langsung diambil BEM FH UI. Ke-16 mahasiswa tersebut kini telah ditendang dari seluruh organisasi kemahasiswaan kampus.

Puncaknya terjadi pada Senin malam (13/4/2026). Dalam sebuah pertemuan tatap muka di kampus UI, suasana nyaris pecah menjadi kericuhan. Mahasiswa yang murka menyambut kedatangan para pelaku dengan sumpah serapah. Tuntutan mereka hanya satu dan tak bisa ditawar: Keluarkan (DO) 16 pelaku dari Universitas Indonesia!

Kampus Bergerak, Sanksi Tegas Menanti

Merespons tsunami kemarahan ini, Rektor UI Prof. Heri Hermansyah tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa institusinya berdiri di garda terdepan melawan predator kampus. "Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual," tegas Prof. Heri.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI kini tengah bekerja maraton memverifikasi laporan, mengumpulkan bukti, dan memanggil pihak-pihak terkait.

Direktur Hubungan Masyarakat UI, Erwin Agustian Panigoro, memastikan bahwa sanksi berat telah menanti jika pelanggaran tersebut terbukti. Mulai dari sanksi akademik, pemecatan tidak hormat sebagai mahasiswa, hingga ranah pidana.

Dari kacamata hukum, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyebut tindakan ini masuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis siber, yang sangat jelas diatur sanksinya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Bukan Sekadar Angka, Ini Tragedi Sistemik

Apa yang terjadi di UI nyatanya hanyalah letupan kecil dari gunung es kekerasan di dunia pendidikan kita. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menghadirkan fakta yang menampar wajah bangsa. Sepanjang Januari hingga Maret 2026 saja, tercatat ada 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

Dari angka tersebut, kekerasan seksual mendominasi dengan 46 persen. Lebih mengerikan lagi, pelakunya bukanlah orang luar. Sekitar 63 persen pelaku kekerasan justru berasal dari lingkaran dalam lembaga pendidikan itu sendiri—mulai dari guru, dosen, tenaga kependidikan, hingga sesama siswa.

Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa rekam dosen perempuan. Februari 2026: Dosen Universitas Budi Luhur lecehkan mahasiswi.

Dosen Universitas Budi Luhur lecehkan mahasiswi. Desember 2025: Dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) ditangkap atas kasus pelecehan.

Dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) ditangkap atas kasus pelecehan. Juli 2025: Guru Besar Unsoed diusut Satgas PPKS karena kasus kekerasan seksual.

"Kita sedang menghadapi situasi darurat. Kekerasan di dunia pendidikan bukan lagi kasus per kasus, tetapi sudah menjadi pola yang sistemik. Ini menunjukkan bahwa kampus telah gagal menjadi ruang aman," papar Koordinator JPPI, Ubaid Matraji.

Mengapa Predator Tumbuh Subur di Kelas?

Ubaid membedah fenomena ini ke dalam tiga akar masalah yang kronis:

Pertama, Mandulnya Sistem Pencegahan: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di kampus sering kali hanya formalitas. Tidak ada dana, tidak ada program jelas, dan bekerja secara sukarela. Aturan hanyalah macan kertas.

Kedua, Relasi Kuasa yang Timpang: Predator kampus memakan mangsanya melalui dominasi senioritas, kuasa pendidik, atau status sosial. Korban dibuat tak berdaya untuk melawan otoritas tersebut.

Ketiga, Bias Gender yang Mengakar: Pemikiran usang bahwa laki-laki memiliki kontrol mutlak atas tubuh perempuan masih mendominasi mindset di lingkungan akademik.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah dan pihak rektorat. Kasus 16 mahasiswa FH UI ini adalah alarm keras. Jika negara tidak segera menjadikan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan sebagai program prioritas nasional yang didanai secara serius, maka tembok-tembok kampus hanya akan menjadi sarang nyaman bagi para predator.

Pendidikan kita dipertaruhkan. Kampus harus dibersihkan, atau bangsa ini akan memanen generasi penjahat bertitel sarjana di masa depan.