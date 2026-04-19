Benda Mirip Rudal Nyangkut di Jaring Nelayan Takalar, Kini Diteliti Kodaeral VI

Ukuran Font Kecil Besar

Aparat kepolisian bersama TNI Angkatan Laut mengamankan benda asing menyerupai rudal yang ditemukan nelayan di Perairan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Benda tersebut kini telah dibawa ke Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Komandan Pos AL Takalar, Lettu Marinir Hamzah, menyatakan pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan pasti mengenai spesifikasi benda tersebut.

"Kami belum bisa menyimpulkan. Tapi, barang ini menyerupai bentuk rudal. Belum tahu persis seperti apa. Nanti hasil penelitian lebih lanjut, mengenai benda ini akan disampaikan pimpinan kami," ujar Hamzah, Minggu (19/4/2026).

Hingga saat ini, TNI AL belum memastikan tingkat bahaya atau potensi ledak dari benda tersebut karena proses pemeriksaan masih berjalan.

"Soal itu (bisa meledak) belum bisa kita memberikan keterangan, informasi seperti itu, nanti dari hasil pemeriksaan. Kami bawa dulu ke Kodaeral untuk diamankan di sana. Nanti rencananya pimpinan akan melakukan pemeriksaan dan penelitian," tuturnya.

Kapolsek Mappakasunggu, Ipda Sumarwan, menjelaskan bahwa benda berbentuk lonjong dengan panjang lebih dari satu meter dan berwarna biru tersebut pertama kali ditemukan nelayan saat melaut. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian berkoordinasi dengan TNI AL untuk evakuasi menggunakan kapal, lalu dibawa dengan truk menuju Makassar.

"Disampaikan kepada masyarakat, jika menemukan benda asing di mana pun, jangan diutak-atik. Segera dilaporkan ke pihak berwajib agar bisa ditangani dengan cepat dan aman," kata Sumarwan.

TNI AL juga mengimbau warga untuk segera melapor jika menemukan benda serupa, guna menghindari dampak fatal dari benda asing yang tidak dikenal di wilayah pemukiman maupun perairan setempat.