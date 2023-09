Bentuk Komitmen Moral Lewat Vaksinasi Door to Door

Vaksinasi door to door atau dari rumah ke rumah agar penerimaan vaksin Covid-19 lebih menyeluruh terus digencarkan di Pulau Jawa dan akan diteruskan ke daerah-daerah lain di luar Jawa.



Badan Intelijen Negara (BIN), dibawah kepemimpinan Budi Gunawan sebagai penggerak vaksinasi door to door berusaha bertarung melawan virus yang mematikan ditengah banyak elite politik sibuk mendiskusikan Pilpres 2024.



Presiden Joko Widodo juga turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dengan melakukan vaksinasi door to door.



"Ketika banyak suara oposisi yang nyinyir terhadap pemerintah, BIN justru bekerja dalam senyap untuk menekan laju pemaparan Covid-19," kata analis politik Boni Hargens, Rabu (1/9/2021).



Boni menyarankan para politisi, khususnya pembantu presiden yang lain, meniru teladan Presiden Jokowi dan kepala BIN Budi Gunawan yang jarang bicara tetapi banyak bekerja.



"Ini merupakan bukti komitmen moral dan political will yang kuat dan tulus dari keduanya untuk menolong warga. Masyarakat melihat sendiri dedikasi dari institusi-institusi negara ini di tengah situasi sulit yang dihadapi bangsa ini," pungkasnya.