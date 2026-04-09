Bepe Bicara Peluang Juara Persija di 8 Laga Sisa

Direktur Olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas meyakini peluang timnya untuk menjuarai BRI Super League 2025/2026 belum tertutup, sembari mengatakan "segala kemungkinan bisa terjadi."

Keyakinan itu disampaikan pria yang akrab disapa Bepe tersebut meskipun Macan Kemayoran tengah menjalani puasa kemenangan dalam tiga laga terakhir, setelah takluk 2-3 di kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam penampilan terakhir mereka.

“Manajemen sangat menyayangkan tiga laga terakhir dilewati tanpa kemenangan. Walaupun tidak mudah, secara hitungan poin segala kemungkinan masih bisa terjadi,” kata Bepe dikutip dari laman resmi I.League, Kamis.

Tiga hasil negatif ini membuat Persija berselisih sembilan poin dari Persib Bandung yang memimpin klasemen sementara dengan 61 poin, dengan delapan laga tersisa.

Dari delapan laga tersebut, Persija akan memainkan empat laga kandang, termasuk melawan sang rival sekaligus juara bertahan Persib pada 10 Mei mendatang.

Dengan delapan laga tersisa, hitung-hitungan menjadi juara memang masih terbuka, tetapi sudah tak ada lagi jatah untuk melakukan kesalahan untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan.

Misi Persija untuk menyapu bersih delapan laga dengan kemenangan akan dimulai pada Sabtu (11/4) saat mereka menjamu Persebaya Surabaya.

“Jadi, kami meminta pelatih dan pemain untuk memberikan fokus ekstra pada setiap pertandingan dan terus berjuang hingga pekan terakhir. Persija memiliki seluruh komponen untuk bangkit dan menjaga konsistensi,” tutur Bepe, yang pernah merasakan juara bersama Persija semasa menjadi pemain pada 2018.