Berangkat dari Temuan saat Penggeledahan, PT Infinity Nusantara Express Masuk Radar KPK

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengungkap adanya dugaan keterkaitan forwarder PT Infinity Nusantara Express dalam catatan yang ditemukan penyidik pada salah satu tersangka kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyidik saat ini masih menelusuri isi serta relevansi catatan tersebut dengan perkara yang sedang berjalan.

Sosok yang diduga menyusun catatan itu adalah Orlando Hamonangan, yang menjabat Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Catatan tersebut diduga memuat sejumlah pihak lain selain PT Blueray Cargo yang sebelumnya telah disebut dalam perkara.

Juru Bicara KPK, Budi, menyampaikan bahwa penyidik menemukan berbagai dokumen dan barang bukti yang kini tengah dianalisis, termasuk catatan yang diduga berkaitan dengan pihak-pihak tertentu dalam kasus tersebut.

"Diduga demikian (ada catatan selain Bluray Cargo, yakni PT Infinity Nusantara Express, red). Jadi memang dalam rangkaian perkara ini ada sejumlah dokumen dan barang bukti yang disita oleh penyidik," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menambahkan, seluruh temuan penyidik akan didalami lebih lanjut, termasuk melalui pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan catatan tersebut.

"Termasuk dengan catatan-catatan para pihak yang diduga terkait," tegasnya.

Menurutnya, keberadaan catatan tersebut akan menjadi salah satu alat bantu penting dalam proses pembuktian.

"Sehingga catatan-catatan itu tentu sangat membantu dalam proses penyidikan ini," ungkap dia.

Konstruksi Perkara

Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di DJBC usai operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari. Salah satunya adalah Rizal, yang menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–2026.

Selain Rizal, lima tersangka lain yakni Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. Mereka diduga terlibat dalam pengaturan jalur importasi barang sejak perencanaan hingga pelaksanaannya.

KPK menyebut praktik tersebut telah dirancang sejak Oktober 2025, ketika sejumlah pihak dari internal DJBC dan unsur swasta diduga melakukan kesepakatan terkait pengaturan jalur masuk barang ke Indonesia.

Dalam perkembangan terpisah, KPK juga menetapkan Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan gratifikasi terkait importasi barang. Ia ditangkap dalam operasi di kantor pusat DJBC di Jakarta Timur pada Kamis, 26 Februari.

Budiman diduga menerima serta mengelola aliran dana dari sejumlah pengusaha dan importir yang produknya dikenakan cukai, dengan dugaan praktik berlangsung sejak November 2024.

Atas perbuatannya, ia disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).