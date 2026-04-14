Berbagi Kebaikan untuk Sesama, Bank Mandiri Gelar Donor Darah Massal

Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk hadir dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Dalam semangat Melayani Sepenuh Hati, Bank Mandiri menyelenggarakan aksi sosial bertajuk Mandiri Donor Darah, selaras dengan tema “Berbagi Kebaikan untuk Sesama”, sekaligus mendukung sektor kesehatan publik.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung sektor kesehatan, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan program donor darah massal bertajuk Mandiri Donor Darah di Menara Mandiri, Jakarta serta lebih 10 kota dan kabupaten pada 14 hingga 19 April 2026. Kegiatan ini menargetkan partisipasi 2.800 pendonor sebagai kontribusi nyata dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah nasional.

Secara khusus, pelaksanaan kegiatan Mandiri Donor Darah di Menara Mandiri, Jakarta melibatkan 700 pendonor. Capaian ini mencerminkan antusiasme yang tinggi dari para partisipan, sekaligus menjadi kontribusi awal yang signifikan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan stok darah nasional.

Tidak hanya melibatkan karyawan Bank Mandiri atau Mandirian, aksi sosial ini juga membuka partisipasi bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Bank Mandiri melalui sinergi yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas dampak positif kegiatan, sekaligus mengajak publik untuk turut menjadi bagian dari solusi dalam memperkuat stok darah nasional.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, perusahaan secara konsisten menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang selaras dengan pilar kesehatan dan penguatan kualitas hidup masyarakat.

Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan perseroan dalam menciptakan nilai tambah yang positif serta wujud nyata peran BUMN sebagai agen pembangunan yang responsif terhadap isu-isu kemanusiaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat peran Bank Mandiri sebagai bagian dari ekosistem sosial yang hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Adhika, Selasa (14/4/2026).

Guna memastikan kelancaran proses dan kenyamanan pendaftar di setiap titik lokasi, Bank Mandiri menyediakan akses pendaftaran secara daring. Tak hanya itu, setiap calon pendonor juga dipastikan melewati tahapan verifikasi identitas serta pemeriksaan kesehatan intensif oleh tim medis untuk memastikan kondisi fisik yang prima sebelum mengikuti proses pengambilan darah.

Untuk menjaga keberlanjutan aksi sosial yang berdampak nyata bagi Tanah Air, program Mandiri Donor Darah akan dilakukan secara berkala, sebagai bagian dari agenda rutin TJSL perseroan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat komitmen kepedulian sosial yang konsisten, sekaligus mendukung ketahanan sektor kesehatan nasional.

Bank Mandiri optimistis bahwa sinergi yang terjalin antara perusahaan, lembaga kesehatan, dan masyarakat ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan kesehatan publik. Ke depan, perseroan berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program kemanusiaan ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara konsisten oleh masyarakat di berbagai wilayah operasional sebagai bagian dari kontribusi berkelanjutan Mandiri untuk Negeri.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif sosial yang tidak hanya menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, tetapi juga membangun fondasi kualitas hidup yang berkelanjutan,” pungkas Adhika.