Berbasis Teknologi Telematika, TAM Kenalkan T Intouch

Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan T Intouch untuk menciptakan pengalaman baru dalam berkonektivitas secara digital melalui teknologi telematika. T Intouch adalah solusi layanan dan aplikasi terintegrasi yang memberikan kemudahan untuk terhubung dengan kendaraan.

Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy menyebut T Intouch hadir sebagai respon TAM terhadap kebutuhan pelanggan. Seringkali, kondisi yang terjadi adalah di mana pelanggan tidak tahu bagaimana cara merawat kendaraannya. Untuk itu, pelanggan membutuhkan solusi sederhana untuk menghindari komplikasi dan membuang-buang waktunya.

"Sejak tren pemanfaatan digital meningkat, pelanggan membutuhkan konektivitas, solusi terintegrasi untuk kebutuhan mereka. Sebagai komitmen TAM untuk selalu menghadirkan total mobility solution terbaik, maka kami memperkenalkan T Intouch yang berbasis teknologi telematika, yang menawarkan berbagai fitur baru yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan aktivitas mobilitasnya sehari-hari," katanya di sela-sela gelaran GIIAS 2021 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (17/11/2021).

Anton menyebutkan bahwa teknologi ini pada dasarnya bukanlah teknologi baru. Namun, TAM melihat bahwa pasar Indonesia sudah siap karena semua orang ingin merasa lebih terhubung dan hidup lebih sederhana.

Bahasa simpelnya, T Intouch ini mengkoneksikan antara mobil dan pemiliknya, melalui perangkat telematika yang dipasang di kendaraannya. Perangkat telematika ini dapat membaca data dari kendaraan tersebut.

Pemilik kendaraan yang mobilnya dilengkapi dengan T Intouch, dapat menggunakan teknologi ini dengan cara terlebih dahulu mengunduh mobile apps mTOYOTA. Bagi yang belum terdaftar, maka terlebih dahulu harus melakukan registrasi.

Sementara bagi yang sudah terdaftar dapat langsung melakukan login ke akunnya. Kemudian, pelanggan akan diarahkan untuk mengikuti beberapa instruksi. Setelahnya, pelanggan dapat menikmati berbagai layanan telematika T Intouch.

Fitur-fitur yang terdapat dalam T Intouch adalah:

- Find my car- Geofencing- Stolen vehicle tracking- Vehicle info- E-Care (maintenance)- Trip driving update- Inquiry and support center- Road assistance- Reward program

Akan ada layanan yang berbeda untuk setiap model kendaraan karena utilisasi platform perangkat yang berbeda. Perbedaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelanggan. Nantinya, akan ada penambahan fitur-fitur yang lebih bermanfaat agar pelanggan dapat lebih menikmati T Intouch.

"Kami menyematkan T Intouch bersamaan dengan waktu peluncuran New Camry, All New Veloz, dan All New Avanza. Saat ini, teknologi telematika T Intouch hadir pada seluruh type New Camry dan All New Veloz type Q & Q TSS, dan All New Avanza type G TSS," kata Marketing Director TAM Fumitaka Kawashima di kesempatan yang sama.

"Ke depannya, guna memberikan solusi mobilitas total bagi pelanggan, T Intouch akan semakin diperluas penggunaannya baik dari sisi penambahan model kendaraannya maupun penambahan fitur-fiturnya," imbuh Kawashima.