Berbuka Puasa dengan Nuansa Indonesia di Grand Sahid Jaya

Program ‘Berbuka Bersama’ saat Ramadan Rangkaian kegiatan menuju 50 tahun Hotel Grand Sahid Jaya sudah mulai dipersiapkan dari sekarang.

Tahun ini Grand Sahid Jaya mempersiapkan acara berbuka puasa secara maksimal. Salah satunya yakni program 'Berbuka Bersama' yang mengusung konsep Street Food Festival.“Saat pandemi COVID-19 melanda, saya sampaikan agar jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kesulitan boleh ada, tapi yang terpenting adalah selalu berpikir kreatif dan out of the box. Dan kami bersyukur, keberlangsungan hotel cukup baik dan positif di masa pandemi. Momen ini juga menjadi salah satu titik kami untuk melakukan banyak perbaikan dan pembaruan. Kami ingin siapapun yang datang tidak hanya merasakan fasilitas modern yang diberikan, tapi juga mendapat cerita menarik tentang Indonesia untuk dibawa pulang,” ujar Venny Artha, General Manager Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (29/03/2023).

Executive Chef Grand Sahid Jaya, Chef Rofik Maulana, mengambil inspirasi menu-menu yang dihadirkan berdasarkan kenangan selama bepergian di bulan Ramadan, banyak sekali tempat-tempat yang menjual makanan-makanan sederhana namun tetap kaya rasa.

Baca Juga: Kota New York Izinkan Masjid Kumandangkan Azan Saat Salat Jumat dan Ramadan

Dsc09976

'Berbuka Bersama' menghadirkan pengalaman berbuka puasa selama satu bulan penuh secara buffet dengan 100 menu yang berganti setiap harinya yang terdiri dari berbagai macam makanan khas Indonesia, Melayu peranakan, dan Cantonese.

"Menu-menu tersebut dapat dinikmati secara indoor maupun outdoor, bahkan beberapa menu disajikan secara fresh dan live cooking oleh para chef andalan Grand Sahid Jaya," papar Rofik Maulana.

Baca Juga: Pengiriman Uang Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia Tembus Rp1 Triliun

Dengan harga Rp275.000 per orang, Grand Sahid Jaya menyediakan berbagai promo pembayaran.