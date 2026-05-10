Berburu Aset Rampasan, Kejaksaan Bidik Rp100 Miliar dari BPA Fair 2026

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI menggelar Pre-Event BPA Fair 2026 yang berlangsung pada Minggu (10/5/2026) di Pintu 6 Gelora Bung Karno, Jakarta. (Foto: kejaksaan.go.id)

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI tengah mempersiapkan gelaran BPA Fair 2026 sebagai langkah mempercepat pemulihan kerugian negara sekaligus membuka akses lelang barang rampasan kepada masyarakat secara lebih luas.

Ajang yang dijadwalkan berlangsung pada 18–21 Mei 2026 itu menjadi puncak rangkaian kegiatan 'Road to BPA Fair' yang sebelumnya telah digelar di sejumlah ruang publik.

Kepala BPA Kejaksaan RI, Kuntadi, mengatakan pihaknya ingin menghadirkan mekanisme lelang aset negara yang lebih terbuka, mudah diakses, dan dipahami masyarakat.

“Melalui BPA Fair, kami ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kerugian negara dan pengembalian hak korban,” kata Kuntadi di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, keberadaan BPA selama hampir dua tahun terakhir masih belum banyak diketahui publik, meski telah aktif melakukan pelelangan berbagai aset sitaan negara.

Lelang Kendaraan hingga Logam Mulia

Dalam BPA Fair 2026, masyarakat dapat mengikuti lelang berbagai barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Barang yang dilelang beragam, mulai dari kendaraan bermotor, tas mewah, perhiasan, hingga logam mulia bernilai tinggi.

Seluruh aset yang akan dilepas ke publik disebut telah melalui proses kurasi agar memiliki nilai jual dan daya tarik bagi peserta lelang.

Tak sekadar menjadi arena transaksi, BPA Fair juga dirancang sebagai sarana edukasi publik terkait tata cara lelang aset negara. Pengunjung nantinya dapat mempelajari langsung proses registrasi, mekanisme penawaran, hingga tahapan pelelangan secara terbuka.

Target Transaksi Rp100 Miliar

BPA menargetkan nilai transaksi dalam gelaran BPA Fair 2026 mencapai Rp100 miliar. Angka tersebut menjadi bagian dari target besar pemulihan aset negara melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipatok lebih dari Rp2 triliun sepanjang 2026.

Wakil Ketua Panitia BPA Fair 2026, Baringin, menegaskan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi pengelolaan barang rampasan negara.

“Barang bukti yang sudah inkracht tentu memiliki nilai ekonomi. Kami ingin memastikan prosesnya transparan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Sosialisasi Dilakukan Sejak Car Free Day

Sebagai bagian dari promosi menuju acara utama, BPA sebelumnya telah menggelar sosialisasi di kawasan Car Free Day Gelora Bung Karno.

Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk mengenalkan konsep lelang aset negara kepada masyarakat dalam suasana yang lebih santai dan interaktif.

Ke depan, masyarakat yang ingin mengikuti lelang dapat mengakses katalog aset melalui situs resmi BPA Fair serta melakukan registrasi sesuai jadwal yang ditentukan. Proses pelelangan juga didukung kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui platform lelang daring resmi pemerintah.

Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan transparan, BPA berharap keterlibatan publik dalam lelang aset sitaan negara terus meningkat sehingga pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih optimal.