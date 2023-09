Berburu Cuan di Lima Saham Saat IHSG Bertengger di Zona Netral

Secara teknikal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan status netral. Apalagi, bursa saham regional Asia-Pasifik melaju variatif. Namun, pemodal dapat berburu cuan di lima saham. Apa saja?

Hendry Andrean, analis riset OCBC Sekuritas mengatakan, bursa saham di Asia-Pasifik melaju variatif pada Rabu menjelang rilis data perdagangan China dan keputusan bank sentralnya.

“Investor juga akan menantikan laporan inflasi AS untuk bulan Juni,” katanya dalam ulasan yang rilis di Jakarta, Rabu (13/7/2022) pagi.

Data perdagangan China akan dirilis pada hari ini. Jajak pendapat Reuters memperkirakan, ekspor akan tumbuh sebesar 12%, sementara impor akan meningkat sebesar 3,9%.

Sementara Bank of Korea diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin untuk pertama kalinya, menurut jajak pendapat Reuters. Reserve Bank of New Zealand juga akan menaikkan suku bunga setengah poin.

Sedangkan ide kunci dari dalam negeri datang dari sektor keuangan di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat market conduct untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Arah IHSG Selanjutnya

Secara teknikal, IHSG masih berada dalam staus netral. Black candle menunjukkan kenaikan volume transaksi dan momentum pada histogramnya masih tampak menguat.

“Resistance IHSG berada di 6.860 dan support di 6.626,” ungkap Hendry.

Saham-saham dalam Pantauan

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) yang membagikan dividen tunai Rp192,6 miliar. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang mengkonversi obligasi, sebuah inovasi modal untuk akuisisi saham perseroan. Initial Public Offering (IPO): Moratelindo akan memulai debutnya, menawarkan 2,61 miliar saham dalam IPO.

Saham-saham Potensial Cuan

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dengan rekomendasi speculative buy. White candle menunjukkan kenaikan volume transaksi dan golden cross pada Moving Average Convergence Divergence (MACD). Resistance berada di 3.260 dan support di 2.800. Masuk di kisaran 2.920-2.970. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) dengan rekomendasi speculative buy. White candle menunjukkan kenaikan volume transaksi dan tren naik pada William%R-nya di zona netral. Resistance berada di 9.550 dan support di 8.800. Masuk di kisaran 8.975-9.175. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan rekomendasi sell on strength. White candle menunjukkan kenaikan volume transaksi tapi William%R-nya tampak overbought. Resistance berada di 85 dan support di 76. Masuk di kisaran 70-71. PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) dengan rekomendasi hold. White candle menunjukkan kenaikan volume transaksi dan tren naik pada William%R-nya di zona netra. Resistance berada di 1.370 dan support di 1.290. Masuk di kisaran 1.290-1.300. PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dengan rekomendasi buy on weakness. Black candle menunjukkan kenaikan volume transaksi sementara William%R-nya tampak oversold dan kisaran 76-77 dapat menjadi level support kuat. Resistance berada di 86 dan support di 76. Masuk di kisaran 76-77.

Di atas semua itu, dia menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal dalam transaksi saham hari ini. Saham-saham tersebut adalah:Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.