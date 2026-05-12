Berburu Harta Rampasan di BPA Fair: Dari Kursi Emas Firaun hingga Elvis Presley

Patung Elvis Presley dengan pose bermain gitar dan bernyanyi yang dibanderol mulai Rp3.459.000 (Foto: bpafair.com)

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI kembali memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki barang-barang bernilai seni tinggi hasil rampasan negara. Melalui gelaran BPA Fair 2026, sejumlah koleksi ikonik mulai dari replika kursi emas Firaun hingga patung legenda musik Elvis Presley resmi dilelang.

Berdasarkan data yang dihimpun, proses lelang ini dijadwalkan berlangsung mulai hari ini, 12 Mei hingga 21 Mei 2026. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk optimalisasi aset negara, tetapi juga sebagai upaya transparansi dalam pemulihan kerugian negara.

Koleksi Unik Bernilai Seni Tinggi

Salah satu objek lelang yang diprediksi akan menjadi rebutan adalah replika kursi emas bertajuk 'King Tutankhamen’s Egyptian Throne Chair'. Kursi megah ini dibuka dengan nilai limit sebesar Rp43.917.000.

Selain itu, para kolektor benda seni juga dapat membidik patung figurine perunggu 'Mozart and His Piano' yang dibanderol mulai dari Rp5.039.000. Tak ketinggalan, patung Elvis Presley dengan pose khas sedang bernyanyi dan bermain gitar turut ditawarkan dengan nilai limit Rp3.459.000.

Seluruh objek lelang saat ini berada dalam pengamanan Badan Pemulihan Aset dan siap berpindah tangan kepada penawar tertinggi.

Panduan dan Cara Ikut Lelang BPA Fair

Bagi masyarakat yang berminat, seluruh proses penawaran dilakukan secara daring untuk menjamin akuntabilitas. Sesuai informasi resmi dari laman bpafair.com, peserta wajib mendaftarkan diri melalui aplikasi atau situs resmi pemerintah di lelang.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengikuti lelang:

Registrasi: Masuk ke akun pada situs lelang.go.id .

Pilih Objek: Cari barang yang diminati serta tentukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dituju.

Konfirmasi: Klik tombol 'Ikuti Lelang' dan pastikan validasi data diri sudah sesuai.

Uang Jaminan: Bayarkan uang jaminan sesuai dengan nominal yang ditentukan.

Bidding: Setelah verifikasi uang jaminan selesai, peserta dapat langsung melakukan penawaran harga (bidding) hingga batas waktu yang ditentukan.

Jika calon peserta menemui kendala teknis, panitia menyediakan layanan bantuan melalui Halo DJKN di nomor 150-991.

Target Pemulihan Aset Negara Tembus Rp2 Triliun

Kepala BPA Kejaksaan RI, Kuntadi, menegaskan bahwa BPA Fair merupakan jembatan edukasi bagi masyarakat. Menurutnya, masih banyak publik yang belum memahami peran BPA dalam mengelola aset sitaan dari perkara tindak pidana.

"Melalui BPA Fair, kami ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kerugian negara dan pengembalian hak korban," ujar Kuntadi.

Dalam ajang tahun ini, barang yang dilelang sangat beragam, mulai dari kendaraan bermotor, tas mewah, perhiasan, hingga logam mulia. Kuntadi menambahkan, BPA menargetkan nilai transaksi dari gelaran ini mencapai Rp100 miliar.

Secara makro, pemulihan aset negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2026 ini diproyeksikan mampu melampaui angka Rp2 triliun. Langkah ini menjadi bukti keseriusan negara dalam mengejar aset hasil kejahatan untuk dikembalikan ke kas negara.