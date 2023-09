Berikut Jadwal Lengkap Daihatsu Indonesia Masters 2022

Turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2022 bakal segera bergulir pada 7-12 Juni 2022 mendatang dengan kembalinya pasangan Kevin Sanjaya/Marcus Fernaldi Gideon.

Seperti informasi sebelumnya, turnamen bulu tangkis level BWF World Tour Super 500 atau Indonesia Masters itu akan digelar secara terbuka alias bisa dihadiri penonton yang akan tersaji di Istora kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta mulai Selasa (7/6/2022) besok.

Turnamen ini sekaligus menjadi ajang pembuktian kembalinya pasangan berjuluk The Minions ke panggung bulu tangkis setelah beberapa bulan absen di ajang bergengsi.

Adapun absennya pasangan tersebut lantaran Marcus harus menjalani serangkaian penyembuhan hingga naik meja operasi.

Ia diketahui mengalami cedera cukup parah di bagian ankle atau pergelangan kaki sehingga harus menepi selama tiga bulan ke belakang.

Kembalinya The Minions tentu jadi angin segar bagi para pecinta bulutangkis Indonesia. Terlebih Turnamen bulu tangkis level BWF World Tour Super 500 itu akan digelar secara terbuka alias bisa dihadiri penonton.

Dari hasil drawing, Marcus/Kevin akan berjumpa Christo Popov/Toma Junio Popov (Perancis) pada babak pertama Indonesia Masters.

Selain Kevin/Marcus Indonesia juga telah mengusung sejumlah nama beken demi menyapu habis nomor di Indonesia Masters 2022 mengingat tampil di rumah sendiri.

Diakui Ketua Pelaksana Indonesia Masters 2022, Alex Tirta, ajang bergengsi ini bisa disebut sebagai perang bintang, lantaran semua tim yang ambil bagian turun dengan kekuatan penuh demi hasil terbaik.

“Kami berharap event ini dapat menghibur para penonnton karena seluruh pemian top dari 25 negara ikut ambil bagian di event ini layaknya perang bintang. Seperti pemain Indonesia semua ikut dalam acara Daihatsu Indonesia Masters 2022 ini,” jelas Alex di Istora Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Federasi bulu tangkis Indonesia alias PBSI setidaknya bakal mengirim 53 atlet terbaik Tanah Air guna menyongsong gelaran Indonesia Masters 2022 yang mulai berlangsung esok hari.

Berikut jadwal Daihatsu Indonesia Masters 2022

Hasil drawing Indonesia Masters 2022

Selasa (7/6/2022): Babak 32 besar dan kualifikasiRabu (8/6/2022): Babak 32 besarKamis (9/6/2022): Babak 16 besarJumat (10/6/2022): Babak perempat finalSabtu (11/6/2022): Babak semifinalMinggu (12/6/2022): Babak finalTunggal putra: Shesar Hiren Rhustavito vs Viktor Axelsen (1/Denmark) Jonatan Christie (6) vs Zhao Jun Peng (China) Anthony Sinisuka Ginting (4) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand) Tommy Sugiarto vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong)

Kualifikasi tunggal putra: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Christo Popov (Perancis)

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Phittayaporn Chaiwan (Thailand)

Kualifikasi tunggal putri: Ruselli Hartawan vs Asuka Takahashi (Jepang)

Ganda putra: Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (1) vs Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis) Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris), Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Attri Manu/Reddy B. Sumeeth (India) Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) vs Man Wei Choong/Kai Wun Tee (Malaysia) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2) vs Jeppe Bay/Lasse Molhede (Denmark)

Ganda putri: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (1/China) Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (5/Bulgaria) Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Supissara Paewsampran/Puttita Supajirakul (Thailand) Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (7) vs Debora Jille/Cheryl Seinen (Belanda) Puspita Sari/Rachel Allesya Rose vs Puspa Rosalia Damayanti/Jessica Maya Rismawardani, Assyiga Rizki Rahayu/Aisyah Hanadiya Taisir vs Yvonne Li/Iris Wang (Jerman/Amerika), Nisriina Husniyyah Ramadhani/Sabrina Anindya Ramadhani vs Anggia Shitta Awanda/Putri Larasati

Kualifikasi ganda putri: Ririn Amelia/Virni Putri vs Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani, Milysa Trias

Ganda campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (4) vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India) Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Chen Tang Jie/Valeree Siow (Malaysia) Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (5/Korea Selatan) Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Adam Hall/Julie Macpherson (Skotlandia)

Baca Juga: 13 Atlet Bulu Tangkis Indonesia Peraih Emas Olimpiade dari Masa ke Masa

Kualifikasi ganda campuran: Hafiz Faizal/Serena Kani vs Q2