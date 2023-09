Berkah Heboh Jakarta dan Christine Hakim, The Last of Us Bakal Lanjut Season 2

Joel Miller (Pedro Pascal) dan Ellie Williams (Bella Ramsey) dalam film "The Last of Us" (2023). (Dok. HBO)

Jaringan televisi HBO telah mengonfirmasi bahwa serial "The Last of Us" akan diperbarui atau dilanjutkan untuk season kedua, mengutip laporan Variety yang dipublikasikan pada Jumat (27/1) waktu setempat.

"Kami sekarang bersemangat untuk memulai kembali dengan musim kedua! Atas nama tim Naughty Dog & PlayStation, kami berterima kasih," kata produser eksekutif Neil Druckmann, yang juga salah satu pembuat video game tersebut.

Serial "The Last of Us" diadaptasi dari video game dengan nama yang sama yang pertama kali dirilis pada tahun 2013. Pengumuman perpanjangan season dari serial tersebut datang tak lama setelah dua episode dari season pertama dirilis. HBO Max.

Menurut Variety, keputusan untuk memperbarui serial tersebut tidak terlalu mengejutkan karena "The Last of Us" mendapat sambutan hangat dari para kritikus dan juga penonton. Ini ditunjukkan dalam review yang kuat di Rotten Tomatoes, meskipun episode keduanya menarik 5,7 juta penonton di Amerika Serikat.

“Setelah memberikan musim pertama yang tak terlupakan, saya tidak sabar untuk melihat tim ini bersinar lagi di musim kedua,” kata Francesca Orsi, Wakil Presiden Eksekutif Pemrograman dan Kepala Pemrograman Drama dan hiburan HBO.

Serial "The Last of Us" adalah tentang para penyintas yang mencoba bertahan dari munculnya infeksi "jamur zombie" yang menyebabkan pandemi global. Jakarta menjadi sumber dari pandemi virus jamur bernama Cordyceps atau Cordyceps Brain Infection (CBI) yang menginfeksi masyarakat global. Penyebaran virus jamur tersebut mengubah manusia menjadi seperti zombi.

Serial yang diadaptasi dari game eksklusif Playstation ini sendiri telah mendapat 5,7 juta viewers. Ini membuatnya menjadi serial dengan debut terbesar kedua setelah spin off Game of Thrones House of the Dragon dengan 9,9 juta kali ditonton.

Film tersebut dibintangi oleh Pedro Pascal dan Bella Ramsey sebagai pemeran utama. Beberapa bintang lainnya antara lain Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, hingga aktris Indonesia Christine Hakim yang berperan sebagai profesor teologi.