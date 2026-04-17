Berkas Perkara Rampung, Ade Kuswara dan Bapaknya Segera Diadili KPK

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (kanan) bersama ayahnya H. M. Kunang (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan proses penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Perkara tersebut kini memasuki tahap pelimpahan ke jaksa untuk segera dibawa ke persidangan.

Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) bersama ayahnya, HM Kunang (HMK), menjadi pihak yang akan diadili dalam kasus ini.

“Penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) KPK melakukan tahap dua penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek di wilayah Kabupaten Bekasi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Dengan selesainya tahap dua, penanganan perkara kini berada di tangan jaksa penuntut umum. Saat ini, JPU tengah menyusun surat dakwaan terhadap para tersangka.

“Selanjutnya, JPU akan menyiapkan berkas dakwaan untuk maksimal waktu 14 hari ke depan,” ucap Budi.

Setelah rampung, berkas dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Lokasi persidangan akan diumumkan kemudian.

KPK juga mengajak masyarakat untuk mengikuti jalannya proses hukum tersebut. Seluruh temuan penyidik, kata Budi, akan diungkap secara terbuka dalam persidangan.

“Dengan demikian, nantinya masyarakat bisa mencermati setiap fakta dalam persidangan dari perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini secara lengkap,” ujar Budi.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, serta pihak swasta Sarjan (SRJ).

Ade Kuswara dan HM Kunang disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di antaranya Pasal 12A atau Pasal 11 dan Pasal 12B juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sarjan diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.