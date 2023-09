Berkolaborasi dengan WR Group, Bank Mandiri Kembangkan Potensi Metaverse

Bank Mandiri berkolaborasi dengan WIR Group, dalam rangka mengembangkan digitalisasi bisnis sebagai salah satu pilar bisnis di masa depan. Ancang-ancang masuk ekosistem metaverse.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan, kolaborasi Bank Mandiri dengan WR Group memberikan warna baru, khususnya di sektor perbankan. Bank Mandiri memandang metaverse sebagai sebuah dunia yang dirasa tepat untuk merealisasikan visi beyond banking.

Metaverse, lanjut Darmawan, merupakan tempat yang ideal untuk melakukan ekspansi bisnis digital secara menyeluruh tanpa dibatasi ruang fisik. "Kami akan menggali potensi layanan perbankan di Metaverse, mulai dari basic banking seperti virtual branch hingga layanan yang bersifat beyond banking. Dengan adanya Metaverse ini, Bank Mandiri juga turut akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang sejalan dengan visi pemerintah Indonesia," ujar Darmawan, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Darmawan menambahkan, kehadiran industri jasa keuangan di metaverse, baru memasuki tahap pengembangan awal. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan metaverse menjadi lokasi berkembangnya future banking yang berbasis advanced technology. Masa depan perbankan digital tentu akan sangat berbeda dengan saat ini.

Beberapa tahun belakangan, kata Darmawan, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia cukup besar. Hingga triwulan IV-2021, pengguna internet di Indonesia diperkirakan 73,3% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 202 juta orang.

Kenaikan ini terjadi pada transaksi digital di Indonesia yang bertumbuh lebih dari 20% pada 2021. Melihat tren tersebut, Bank Mandiri pun telah bertransformasi dengan meluncurkan Financial Super App Livin’ by Mandiri untuk nasabah retail dan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri tepat di HUT Bank Mandiri ke-23 pada Oktober 2021.

"Ke depannya akan banyak fitur-fitur baru yang dikembangkan, termasuk Metaverse ini, dengan layanan yang semakin berfokus kepada nasabah, tentunya dengan tidak melepaskan peran teknologi di dalamnya. Kami, Bank Mandiri, secara konsisten akan memberikan value proposition dan banking experience yang terbaik, lebih fresh, serta tetap mengedepankan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam mengakses berbagai layanan kami," kata Darmawan.

Informasi saja, metaverse merupakan platform berbasiskan teknologi AR, VR dan AI yang mampu mewujudkan interaksi di dunia virtual yang unik, selayaknya urban lifestyle di kehidupan nyata.

Potensi besar metaverse, menarik Bank Mandiri untuk berkolaborasi dengan WIR Group, perusahaan pengembang teknologi Augmented Reality dan Metaverse terkemuka di Asia Tenggara. Sebagai langkah awal, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Mandiri dengan WIR Group pada Rabu (16/3/2022).

Hal ini juga merepresentasikan dukungan Bank Mandiri dalam menyambut salah satu dari tiga fokus utama Presidensi G20 tahun ini yakni transformasi digital dan ekonomi. Bank Mandiri meyakini layanan Bank Mandiri di Metaverse dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di masa depan.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan regulator untuk membahas hal ini, termasuk peluang menggunakan regulatory sandbox sebagai wadah eksplorasi. Kami berharap layanan ini dapat segera dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kami dapat menjadi mitra layanan keuangan terbaik bagi nasabah yang mampu mendukung setiap kebutuhan finansial nasabah, dengan mudah, nyaman, dan aman," tutup Darmawan.