Profil Bernardino Moningka Vega, Pendiri AdaKami dan KADIN GEO

Ukuran Font Kecil Besar

Bernardino Moningka Vega atau lebih akrab disapa Dino adalah seorang profesional sekaligus pendiri platform pinjaman online bernama AdaKami.

Namanya cukup terkenal karena ia memiliki pengalaman panjang di dunia bisnis dan keuangan.

Berkat jejak kepemimpinannya, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Luar Negeri dan KADIN GEO (Global Engagement Office).

Biodata dan Sekilas tentang Bernardino Moningka Vega

Nama lengkap : Bernardino Moningka Vega

: Bernardino Moningka Vega Nama panggilan : Dino

: Dino Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Agustus 1962

: Jakarta, 15 Agustus 1962 Zodiak : Leo

: Leo Pendidikan : University of Southern California dan Providence College

: University of Southern California dan Providence College Pekerjaan Profesional, Pendiri AdaKami

Memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, Bernardino Moningka Vega merupakan lulusan Teknik Sipil University of California (1984) dan pemegang gelar MBA dari Providence College, Amerika Serikat.

Saat ini, ia menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Pembiayaan Digital Indonesia dan PT Pembangkit Energi Mandiri.

Sepanjang kariernya, Bernardino pernah mengemban posisi strategis di sejumlah perusahaan ternama sebagai Komisaris Independen di PT Era Graharealty Tbk, Direktur PT Humpuss Karbommetil Selulosa, hingga Direktur Korpindo Konsultasi.

Ia juga merupakan bagian dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Di organisasi ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Luar Negeri dan KADIN GEO (Global Engagement Office).

Mendirikan Adakami

Di samping kepemimpinannya di berbagai perusahaan ternama, Bernardino Moningka Vega juga merupakan pendiri AdaKami.

Didirikan pada 2018, AdaKami hadir sebagai platform peer-to-peer (P2P) lending lokal yang menyediakan fasilitas kredit tanpa agunan yang beroperasi di bawah naungan PT Pembiayaan Digital Indonesia.

Perusahaan ini telah resmi berbadan hukum dan diawasi oleh OJK berdasarkan surat keputusan Nomor KEP-128/D.05/2019.