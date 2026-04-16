Bernardo Silva: Goodbye Manchester City!

Ukuran Font Kecil Besar

Gelandang Bernardo Silva mengumumkan akan meninggalkan klub Liga Inggris Manchester City pada akhir musim ini.

Bernardo Silva memutuskan untuk meninggalkan Manchester City ketika kontraknya selesai pada 30 Juni 2026.

Pemain berkebangsaan Portugal tersebut juga menyampaikan keputusannya untuk meninggalkan Manchester City melalui unggahan di Instagramnya, Kamis waktu setempat.

Bernardo Silva mengatakan jika selama sembilan tahun ia mendapatkan banyak hal dari kota dan klub lebih dari yang ia harapkan sebelumnya.

"Apa yang telah kami menangkan dan raih bersama adalah warisan yang akan selalu terukir di hatiku. Gelar Centurion, quadruple domestik, Treble, Four In A Row, dan masih banyak lagi… Tidak seburuk itu," tulis Bernardo.

Menurut Bernardo, Manchester bukanlah sebuah kota di mana ia berkarir, melainkan tempat di mana dirinya memulai kehidupan berkeluarga.

Pemain berusia 31 tahun tersebut kemudian mengucapkan terima kasih kepada suporter yang terus memberikan dukungan dan ia merasa bangga bisa membela panji Manchester City.

Bernardo melanjutkan, setelah meninggalkan Manchester City, dirinya akan menjadi suporter The Cityzens dan meyakini bahwa klub tersebut akan terus sukses di masa mendatang.

"Kepada klub, Pep, staf, dan semua rekan setim saya selama sembilan tahun ini, terima kasih atas semua kenangan dan telah mengizinkan saya menjadi bagian dari perjalanan ini begitu lama," tulis Bernardo.

"Suasana yang kami ciptakan setiap hari di tempat latihan membuat saya merasa seperti di rumah dan bagian dari keluarga besar. Mari kita nikmati bersama beberapa minggu terakhir ini dan berjuang untuk apa yang masih akan kita raih di musim ini," sambung tulisannya tersebut.

Selama sembilan musim membela Manchester City, Bernardo Silva telah tampil sebanyak 451 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan 76 gol serta 77 assist dari total 32.258 menit bermain.

Selain itu, Bernardo Silva juga berhasil meraih banyak gelar bersama Manchester City yakni satu Liga Champions, enam Liga Inggris, satu Piala Dunia Antarklub, dua Piala FA, dan lima Piala Liga Inggris.