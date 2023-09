Bersiap! Konser BTS Akan Live di Tiga Bioskop Indonesia

Konser BTS bertajuk Permission to Dance on Stage-Seoul: Live Viewing akan disiarkan langsung tiga bioskop di Indonesia pada 12 Maret 2022 pukul 15.45 WIB.

Ketiga bioskop tersebut yakni CGV Grand Indonesia Jakarta, Paris Van Java Bandung dan BG Junction Surabaya, demikian diungkap pihak CGV melalui laman media sosial mereka, dikutip di Jakarta, Jumat, (25/02/2022).

Menurut pihak CGV, penayangan hanya di tiga lokasi bioskop mereka untuk menjamin kualitas penayangan.

"CGV menayangkan di tiga lokasi untuk menjamin kualitas penayangan. Karena hanya lokasi ini yang tersedia teknologi infrastruktur untuk sistem penayangan berbasis khusus kali ini," kata mereka.

Tiket konser BTS dibanderol Rp450 ribu dan informasi waktu pembeliannya akan diumumkan segera.

Konser yang menjadi bagian tur Permission to Dance on Stage itu akan diadakan di Seoul, dan disiarkan secara langsung di berbagai negara termasuk Indonesia.

Di Amerika Utara dan Selatan, Eropa dan Oseania, tiket mulai dijual pada 22 Februari 2022, sementara di Asia dijadwalkan pada 24 Februari 2022.

Melalui BTS Permission to Dance on Stage-Seoul: Live Viewing nantinya BTS menampilkan lagu-lagu populer mereka seperti Butter, Dynamite dan Permission to Dance. Siaran langsung rencananya disajikan Trafalgar Releasing dan diproduksi serta disutradarai HYBE dan Big Hit Music.

Sebelumnya, lagu BTS Butter berhasil dilihat 700 juta kali di YouTube

Video musik untuk megahit BTS Butter yang keluar pada 2021 melampaui 700 juta tampilan YouTube pada hari Rabu, (23/02/2022).

Mengutip dari Yonhap, lagu BTS Butter itu menjadi video ke-10 dari grup K-pop yang mencapai tonggak sejarah tersebut.

Menurut agensi Big Hit Music, video tersebut melewati ambang 700 juta pada pukul 09:31 pagi, sekitar sembilan bulan setelah diunggah secara online pada 21 Mei tahun lalu.

Lagu musim panas yang ceria menjadi hit global setelah dirilis, bertahan di chart single utama Billboard’s Hot 100 selama 10 minggu tidak berturut-turut.

Video musik tersebut memperoleh 108,2 juta penayangan dalam 24 jam pertama, menjadikannya jumlah penayangan hari pertama terbesar sepanjang masa di YouTube.

Termasuk Butter, total 35 video musik untuk lagu-lagu BTS telah mengumpulkan lebih dari 100 juta tampilan dan 10 di antaranya lebih dari 700 juta.

Video untuk DNA dan Boy With Luv masing-masing mencatat lebih dari 1,4 miliar penayangan, sementara Dynamite menarik lebih dari 1,3 miliar penayangan.