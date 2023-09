Bersiap, Serial Korea Hellbound Musim Kedua Bakal Tayang

Para penggemar serial Korea Hellbound akan kembali dimanjakan dengan lanjutan musim kedua. Netflix secara resmi mengumumkan bahwa serial Korea Hellbound akan berlanjut ke musim kedua. Kelanjutan serial fenomenal yang menuai banyak pujian ini diumumkan pada acara global penggemar Netflix, Tudum.

Di musim kedua, para penggemar akan bisa menyaksikan bagaimana serial tersebut mengeksplorasi topik kematian, dosa, dan keadilan secara lebih mendalam.

Diadaptasi dari webtoon legendaris berjudul The Hellbound karya Yeon Sang-ho dan Choi Gyu-seok, Hellbound Season 1 menghadirkan beragam makhluk supranatural yang tiba-tiba muncul dan mengutuk orang ke neraka, serta sebuah kelompok religius The New Truth yang semakin mengukuhkan keberadaannya saat orang-orang mencari jawaban di tengah berbagai kekacauan, seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Senin, (26/09/2022).

Disebut sebagai Squid Game yang baru (CNN), serial hit Korea yang akan menghunjam jiwa Anda (IndieWire), dan serial yang akan terus dibicarakan 10 tahun dari sekarang (The Guardian), Hellbound juga menduduki puncak kategori Serial Horor Terbaik di Penghargaan Golden Tomato 2021.

Yeon (sutradara Train to Busan dan Peninsula) akan kembali bertindak sebagai sutradara di musim kedua dan naskah akan ditulis oleh Yeon bersama Choi (pembuat webtoon Songgot). Acara Tudum kembali menghadirkan adegan akhir Hellbound Season 1 yang membuat penasaran, saat karakter protagonis Park Jung-ja, salah satu korban awal yang dikirim ke neraka, bangkit kembali secara mengejutkan.

Di acara ini, adegan yang penuh kejutan tersebut diikuti dengan pengumuman resmi yang semakin membangkitkan rasa ingin tahu, yaitu Hellbound Season 2: “All Hell Breaks Loose”.