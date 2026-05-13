Bersih-bersih MSCI: 18 Saham RI Terdepak, AMMN hingga BREN Keluar Barisan

MSCI resmi umumkan rebalancing periode Mei 2026. Sebanyak 18 saham RI terdepak dari indeks global.

Kabar kurang sedap datang dari penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dalam pengumuman rebalancing periode Mei 2026, posisi pasar modal Indonesia kian terhimpit. MSCI memutuskan untuk masih membekukan (freeze) penambahan konstituen baru dari Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk kategori MSCI Global Standard Index.

Ironisnya, alih-alih bertambah, barisan saham unggulan RI justru berguguran. Berdasarkan publikasi resmi MSCI pada Rabu (13/5/2026), sejumlah nama besar resmi didepak dari jajaran indeks bergengsi tersebut.

Raksasa yang Tersingkir

Tak tanggung-tanggung, enam saham dengan kapitalisasi pasar jumbo harus rela keluar dari MSCI Global Standard Index. Mereka adalah PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Dari deretan 'raksasa' tersebut, hanya AMRT (Alfamart) yang nasibnya sedikit lebih baik. AMRT tidak sepenuhnya keluar dari ekosistem MSCI, melainkan hanya turun kelas atau bergeser ke kategori MSCI Small Cap Indexes.

Eksodus Massal di Lapis Kedua

Kondisi di kategori MSCI Small Cap Indexes justru lebih memprihatinkan. Alih-alih menjadi penampung saham yang turun kelas, kategori ini justru melakukan pembersihan besar-besaran. Tercatat ada 13 saham yang dipaksa angkat kaki dari kategori ini.

Daftar saham yang terdepak dari Small Cap tersebut meliputi: ANTM, AALI, BANK, BSDE, DSNG, SIDO, MIDI, MIKA, MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG. Jika dikalkulasi secara total, terdapat 18 saham konstituen asal Indonesia yang terdepak dari seluruh kategori indeks MSCI pada periode ini.

Menanti Evaluasi Agustus

Langkah MSCI ini tentu menjadi sinyal kuning bagi para investor institusi global yang menjadikan indeks ini sebagai acuan portofolio mereka. Keluarnya saham-saham tersebut berpotensi memicu aliran dana keluar (outflow) dari pasar saham domestik dalam jangka pendek.

Namun, pintu masih terbuka bagi emiten-emiten tanah air untuk kembali bersolek. MSCI menjadwalkan tinjauan (review) periode berikutnya pada 12 Agustus 2026 mendatang. Adapun hasil tinjauan tersebut nantinya baru akan efektif berlaku pada 1 September 2026.

Kini, bola panas ada di tangan emiten dan otoritas bursa untuk membuktikan bahwa fundamental dan likuiditas saham-saham RI masih layak bersaing di kancah global.