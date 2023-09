Bertemu PM Inggris, Jokowi Arahkan Kerja Sama Ekonomi Hijau

Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Keduanya bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Conference of the Parties 26 (KTT COP26) tentang perubahan iklim, Senin 1 November 2021 waktu setempat.



Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pertemuan kedua pemimpin negara dilakukan pada hari pertama pergelaran COP di Glasgow, Skotlandia.



"Hari pertama rangkaian kunjungan kerja menghadiri KTT pemimpin dunia Cop26 di Glasgow. Saya bersama beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju II mendampingi Bapak Presiden @jokowi melakukan pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson," kata Erick Thohir.



Pertemuan kedua pemimpin negara menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi hijau.



"Indonesia dan Inggris sepakat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Bapak Presiden juga mengarahkan untuk fokus pada kerja sama bidang ekonomi hijau," ujar Erick.



Dilansir dari laman resmi United Nations Climate Change, COP26 adalah badan pembuat keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change, yang ditandatangani pada 1992. Namun KTT COP baru berlangsung pertama kali pada tahun 1995 di Berlin, Jerman.



Dalam forum tingkat tinggi tahunan ini, ada 197 negara yang terlibat pertemuan untuk membicarakan dan menanggulangi isu perubahan iklim global.