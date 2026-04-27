Bertemu Portadin, Gus Ipul Tegaskan Bantuan Disabilitas tak Berhenti di Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima perwakilan Perkumpulan Orang Tua dan Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) di Kantor Kemensos, Senin (27/4/2026). (Dok. Kemensos)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan dukungan penuh atas terwujudnya kemandirian penyandang disabilitas anak dan orang tua mereka. Sebagai langkah nyata, selain bantuan sosial atau bansos, pemerintah juga akan memberikan program pemberdayaan.

Dalam pertemuan dengan perwakilan Perkumpulan Orang Tua dan Anak Disabilitas Indonesia (Portadin), Gus Ipul mengatakan bantuan permodalan juga bisa diberikan karena keluarga yang menjaga dan merawat disabilitas anak membutuhkan banyak hal, termasuk biaya, waktu, dan tenaga.

“Apa yang bisa kita bantu, akan kita bantu agar bisa berkelanjutan. Tidak hanya bansos (bantuan sosial). Kita bisa bantu untuk orang tua yang memerlukan bantuan usaha,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Senin (27/4/2026).

Akan tetapi, bansos dan bantuan permodalan tidak bisa diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas. Gus Ipul menekankan bahwa bantuan bisa diberikan kepada keluarga penyandang disabilitas yang berada dalam desil 1-4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Petugas Kementerian Sosial juga akan melakukan asesmen terlebih dahulu dan menentukan apakah disabilitas anak ataupun orang tuanya layak mendapatkan bantuan.

“Tentunya dengan asesmen ya. Desil 1-4 bisa,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan, bagi keluarga penyandang disabilitas yang berkecukupan, bantuan yang diberikan dapat berupa penguatan regulasi sehingga bagaimanapun kondisi ekonomi penyandang disabilitas akan tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Ketua Umum Portadin Hendratmoko menyambut baik dukungan Gus Ipul. Ia bahkan menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah diberikan Kementerian Sosial kepada anggota Portadin. Tahun lalu, Kementerian Sosial telah memberikan sejumlah bantuan pemberdayaan kepada anggotanya.

Ia berharap dukungan itu terus berlanjut ke depannya. “Kami bersyukur sekali, tahun kemarin Kemensos sudah memberi 31 bantuan. Semoga dukungan ini tidak akan terputus,” ucap Hendratmoko.