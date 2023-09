Berubah Total, Toyota All New Voxy Resmi Meluncur di Indonesia

Berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan ever-better car yang tak hanya mampu mendukung mobilitas sehari-hari masyarakat, namun juga sanggup membuat perjalanan menjadi menyenangkan, nyaman dan yang lebih penting, aman, Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan All New Voxy.

Dengan tagline baru yaitu 'Pleasant Voyage', All New Voxy tidak hanya hadir dengan desain baru, fitur baru, dan peningkatan performa dasar berkat platform dan mesin TNGA baru, tetapi juga dilengkapi teknologi keselamatan aktif baru yang advance yaitu Toyota Safety Sense 3.0 (TSS 3.0).

"Bagi Toyota, keselamatan telah dan akan selalu menjadi, prioritas utama kami, karena keselamatan Anda penting bagi kami. Untuk itu, selama ini kami terus melengkapi model Toyota dengan banyak teknologi dan fitur keselamatan baru, termasuk dengan memperkenalkan Toyota Safety Sense (TSS) secara global pertama kali di tahun 2015. Sejak itu, Toyota terus mengembangkan teknologi TSS dan memperluas penggunaan TSS ke banyak model, termasuk All New Voxy," kata President Director TAM Susumu Matsuda di sela-sela acara peluncuran virtual yang dipantau di Jakarta, Kamis (17/2/2022).

"Ke depannya, kami berkomitmen untuk memperluas teknologi TSS ke model lain, khususnya ke model-model yang ada di Indonesia untuk mewujudkan mobilitas yang nyaman dan aman," lanjut dia.

Voxy adalah Multi Purpose Vehicle (MPV) premium Toyota yang pertama kali diperkenalkan secara global pada tahun 2001. Seiring dengan kebutuhan pelanggan di tingkat global, Voxy terus dikembangkan hingga melahirkan tiga generasi.

Di Indonesia, Voxy mulai diperkenalkan pada tahun 2017 sebagai penerus NAV1 di segmen High MPV yang tampil dengan desain eksterior lebih sporty dan stylish. Sejak itu, model facelift dari generasi ketiga di global ini dicintai oleh banyak masyarakat Indonesia karena memiliki kabin yang luas, kenyamanan premium, dan fleksibel dalam mendukung berbagai macam aktivitas.

Kini, generasi keempat di global hadir di Indonesia sebagai MPV premium yang dilengkapi dengan berbagai teknologi baru yang lebih advance. All New Voxy menjadi model TAM pertama yang mengadopsi platform dan mesin TNGA, serta didukung dengan teknologi Toyota Safety Sense 3.0.

"Kami bersyukur Voxy dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan mampu tampil sebagai market leader di segmennya. Secara total, Voxy telah membukukan penjualan retail lebih dari 13.000 unit, dan market share-nya pun stabil di level 70 persen. Sebagai bentuk apresiasi, hari ini kami hadirkan All New Voxy dengan platform, mesin, desain, dan teknologi baru. kami harap All New Voxy dapat menjawab kebutuhan pelanggan di segmen High MPV dan meneruskan perannya sebagai market leader," kata Vice President Director TAM Henry Tanoto dalam keterangannya kepada Inilah.com.

(dok. TAM)

Transformasi Total All New Voxy

Sebagai model yang benar-benar baru, All New Voxy telah dibekali dengan platform baru yaitu Toyota New Global Architecture (TNGA) yang didesain untuk dapat meningkatkan kenyamanan dan performa dasar dari sebuah kendaraan.

Berbekal platform TNGA, desain keseluruhan All New Voxy dapat dibuat menjadi lebih aerodinamis, sehingga tidak hanya akan menghasilkan kenyamanan berkendara yang lebih baik dengan visibiltas lebih luas berkat desain pillar A yang ramping, namun juga efisisiensi bahan bakar dan kedap suara di dalam kabin yang lebih baik.

Tak hanya hadir dengan platform baru, All New Voxy juga dilengkapi dengan mesin TNGA baru. All New Voxy menggunakan mesin berkode M20A-FKS, yang menjadikannya sebagai model Toyota kedua di Indonesia yang memanfaatkan teknologi Dynamic Force Engine, yang juga digunakan oleh mesin All New Camry berkode F25A-FKS.

Dapur pacu 1.986cc, 4 silinder, 16 Valve, DOHC pada All New Voxy menjanjikan performa lebih baik di segala aspek. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih tinggi, dimana kini daya maksimumnya sebesar 170 PS pada 6.600 rpm atau naik 11,8 persen dari sebelumnya 152 PS, dan torsi maksimumnya sebesar 20,6 Kgm pada 4.900 rpm atau naik 4,6 persen dari sebelumnya 19,7 Kgm.

Lebih lanjut, tenaga dan torsi yang cukup besar ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT yang halus dan responsif. Sehingga, meski lebih bertenaga, mesin TNGA pada All New Voxy menjadi lebih efisien, di mana fuel efficiency-nya berada di level 15 kilometer/liter. Dengan platform dan mesin baru TNGA 2.0, All New Voxy menjanjikan pengalaman bermobilitas yang lebih nyaman dan effortless.

(dok. TAM)

Mengusung tema Energetic dan Bold, tampilan luar All New Voxy begitu futuristis dan agresif namun tetap membawa kesan premium.

Dari depan, desain All New Voxy terlihat lebih edgy yang terpancar dari New Resilient Front Bumper & Intriguing Grille Design, sebuah desain bumper dan grille yang unik dan dikelilingi oleh bingkai chrome dan New Bold Headlamp Design yang berbaur secara seamless dengan bagian atas grille.

Dari sisi samping, All New Voxy terlihat semakin elegan berkat adanya New Stunning 17-inch Disc Wheel yang menyerupai desain turbin pesawat dan dibalut kombinasi chrome dengan warna abu-abu. Sementara pada sisi belakang eksterior All New Voxy, New Stylish Rear Combination Lamp yang membentang dari kiri ke kanan semakin memperkuat karakter All New Voxy yang modern dan stylish.

All New Voxy memiliki dimensi dengan panjang 4.695mm, lebar 1.730mm, dan tinggi 1.855mm yang membuat kabinnya menjadi luas dan lapang.

Sebagai Boxy MPV, atap persegi tanpa lekukan memberikan ekstra ruang seperti saat berada di atrium. Ditambah dengan pemanfaatan platform TNGA dan didukung wheelbase sepanjang 2.850 mm, lantai All New Voxy dapat dibuat rendah dan rata sehingga memudahkan akses keluar-masuk, pergerakan di dalam kabin, dan meningkatkan kenyamanan.

Menariknya, kursi pada All New Voxy dapat diatur dengan mudah sesuai kebutuhan. Selain itu, jarak antar penumpang, khususnya di baris ke-2 kini menjadi lebih lega. Bahkan, ketika kursi baris ke-3 di lipat, kursi baris ke-2 dapat dimundurkan jauh ke belakang untuk ruang duduk yang lebih luas, dan juga dapat direbahkan untuk menyatu dengan kursi baris ke-3 sehingga menciptakan layout seperti sofa di rumah.

(dok. TAM)

Dalam upaya memberikan pengalaman bermobilitas yang mudah, aman, nyaman, dan menyenangkan, All New Voxy dilengkapi dengan beragam fitur baru yang advance.

Dalam hal kemudahan berkendara, terdapat fitur New Comprehensive 7-inch TFT LCD MID with Head-Up Display untuk memantau beberapa indikator penting seperti kecepatan tanpa perlu mengalihkan pandangan dari jalan di depan. Lalu fitur Seamless Steering Switch with New TSS button mempermudah pengemudi dapat mengoperasikan beberapa fitur pada All New Voxy tanpa harus melepas setir.

Lebih dari itu, untuk memberikan kemudahan dalam mengakses tengah kabin dan bagasi, All New Voxy menghadirkan dua inovasi baru yaitu Dual Sliding Door with New Kick Sensor dan New Dashing Power Back Door with Side Button.

Fitur Kick Sensor memberikan kemudahan bagi pengguna untuk dapat membuka sliding door saat membawa barang bawaan, sementara fitur Side Button memungkinkan pengguna untuk membuka pintu bagasi dari samping saat berada di area yang sempit. Menariknya, fitur Power Back Door pada All New Voxy dapat menyesuaikan bukaannya di area sempit, dan ini merupakan fitur yang pertama di dunia yang Toyota hadirkan secara khusus di All New Voxy.

(dok. TAM)

Sementara dari segi hiburan, tersedia fitur Refined 9-inch Head Unit yang terkoneksi dengan Marvelous 11,6-inch Roof Rear Seat Entertainment (RSE) sehingga baik penumpang di depan maupun di belakang dapat menikmati perjalanan bersama All New Voxy.

Selain itu, All New Voxy juga dibekali dengan fitur New Wireless Charger dan 6 Practical USB Port, sehingga seluruh penumpang tidak perlu khawatir dalam hal mengisi ulang daya baterai gadget saat melakukan perjalanan jauh. Juga terdapat fitur New Pleasant Air Purifier untuk menyegarkan udara di dalam kabin, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman.

(dok. TAM)

Di era modern ini, Toyota berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan berbagai fitur, khususnya fitur keselamatan yang semakin lengkap dan advance ke banyak model yang ada di Indonesia, termasuk All New Voxy.

Khusus di All New Voxy, tersedia beberapa fitur safety baru seperti New Electric Parking Brake (EPB) and Auto Brake Hold Button (ABH), New Convenient Panoramic View Monitor, dan Complete SRS Airbag. Menariknya di spion luar All New Voxy tidak hanya sudah dilengkapi dengan Blind Spot Monitor, namun juga dengan Heater Function yang dapat menghilangkan embun pada kaca.

Tingkatkan Keamanan Bermobilitas dengan Toyota Safety Sense 3.0

All New Voxy dilengkapi dengan generasi terbaru dari teknologi keselamatan Toyota yang mengandalkan sensor dan radar, yaitu Toyota Safety Sense 3.0 (TSS 3.0). TSS 3.0 pada All New Voxy terdiri dari empat fitur keselamatan, yaitu Pre-Collision System (PCS), Lane Tracing Assist (LTA), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), dan Automatic High Beam (AHB).

Ada beberapa hal baru pada TSS 3.0. Pertama, di TSS 3.0 jarak deteksi ke depan menjadi lebih luas baik ke atas maupun ke bawah, dan ke kanan maupun ke kiri. Selain itu, deteksi ke depan ini juga kini bisa mendeteksi obyek bergerak lebih luas, bahkan dengan jarak yang lebih dekat.

Kedua improvement ini masuk ke dalam aspek teknis pada radar. Sementara pada LTA, terdapat peningkatan pada teknologi deteksi yang kini sudah menggunakan 3D Recognition, sehingga lebih banyak obyek yang dapat terdeteksi seperti mobil yang sedang parkir, pembatas jalan, hingga garis dan marka jalan.

Sementara pada fitur PCS, juga terdapat peningkatan dimana TSS 3.0 bisa mengurangi kecepatan lebih baik, termasuk pada saat mendeteksi pejalan kaki dan pesepeda baik saat siang maupun malam hari. Selain itu, PCS di TSS 3.0 dapat mendeteksi pejalan kaki dan pengendara sepeda yang melintasi jalurnya dari arah yang berlawanan. Bahkan sistem ini juga dapat mendeteksi kendaraan lain dan pengendara sepeda motor yang melintas di persimpangan, yang merupakan yang pertama bagi Toyota.

Tidak berhenti di situ, terdapat juga peningkatan pada fitur DRCC dimana kini terdapat pengaturan jarak baru yaitu empat stages, yang membuat All New Voxy dapat menjaga jarak lebih jauh dari kendaraan yang ada di depan. Selain itu terdapat pengaturan kecepatan yang dapat mendeteksi kendaraan kedua yang berada lebih jauh di depan, sehingga dapat menyesuaikan kecepatan lebih dini dan akurat.

Selain TSS 3.0, All New Voxy juga didukung oleh fitur advance berbasis teknologi telematik, yaitu T Intouch yang menghadirkan pengalaman konektivitas digital dalam kehidupan sehari-hari, dengan menghubungkan pengguna All New Voxy ke seluruh layanan Toyota, untuk mendapatkan solusi dan manfaat terintegrasi.

All New Voxy hadir dengan empat pilihan warna yaitu White Pearl, Glitter Black, Sparkling Black Pearl (premium color), dan Metal Stream.

All New Voxy juga dilengkapi dengan layanan purna jual yang memberikan kemudahan dalam perawatan kendaraan. Sehingga, pelanggan tidak perlu lagi memikirkan biaya servis berkala karena secara otomatis akan mendapatkan manfaat program Gratis Biaya Servis Berkala (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-6 (maksimal 4 tahun atau 50.000 kilometer, mana yang lebih dulu). Benefit program ini dapat dinikmati di seluruh outlet resmi Toyota di Indonesia.

"All New Voxy kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang sedang mencari MPV Premium dengan desain eksterior yang edgy dan interior yang luas, serta dilengkapi dengan berbagai macam teknologi, khususnya teknologi safety terbaik di kelasnya. Sebagai model pertama Toyota di Indonesia yang mengadopsi platform dan mesin TNGA, serta teknologi TSS 3.0, dan didukung dengan berbagai layanan mobilitas, kami harap All New Voxy dapat menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam bermobilitas," kata Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy.

Berikut banderol harganya:All New Voxy 2.0 CVT: Rp558.200.000All New Voxy 2.0 CVT (premium color): Rp561.200.000