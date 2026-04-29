Intip Gaji Raksasa Gubernur Kaltim yang Mau 'Beli' Kursi Pijat Seharga Rp125 Juta

Nama Rudy Mas'ud tengah menjadi sorotan publik setelah sejumlah kebijakan anggaran bernilai fantastis menuai kontroversi.

Mulai dari rencana renovasi rumah dinas yang disebut mencapai Rp25 miliar, pengadaan kendaraan dinas sekitar Rp8 miliar, hingga fasilitas seperti kursi pijat dengan nilai ratusan juta rupiah ikut menjadi perhatian.

Besarnya angka-angka tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan, bahkan berujung pada aksi demonstrasi yang menuntut transparansi dan kejelasan penggunaan anggaran daerah.

Di tengah polemik yang terus bergulir, perhatian publik pun melebar ke hal yang lebih mendasar, yaitu sebenarnya berapa besar gaji gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud?

Berapa Gaji Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud?

Untuk mengetahui besaran penghasilan Rudy Mas'ud, perlu dipahami bahwa struktur pendapatan gubernur di Indonesia sudah diatur dalam regulasi dan terdiri dari beberapa komponen, tidak hanya gaji pokok.

1. Gaji Pokok Gubernur

Mengacu pada PP Nomor 59 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2001, gaji pokok seorang gubernur ditetapkan sebesar Rp3 juta per bulan.

2. Tunjangan Jabatan

Selain gaji pokok, gubernur juga menerima tunjangan jabatan. Tunjangan tersebut diatur dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa gubernur berhak menerima tunjangan jabatan sebesar Rp5,4 juta per bulan.

Dengan demikian, total penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh seorang gubernur mencapai sekitar Rp8,4 juta.

3. Fasilitas Jabatan

Selain gaji dan tunjangan, gubernur juga mendapatkan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatannya.

Pemberian fasilitas ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000, yang mengatur hak keuangan serta dukungan operasional bagi kepala daerah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa gubernur berhak atas fasilitas berupa rumah jabatan lengkap dengan perlengkapannya, kendaraan dinas, serta jaminan pemeliharaan kesehatan.

Tidak hanya itu, tersedia pula anggaran operasional yang digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan sehari-hari, termasuk kebutuhan rumah tangga jabatan, penerimaan tamu resmi, hingga kegiatan kedinasan lainnya.

Penting untuk dipahami, seluruh fasilitas ini bukan merupakan penghasilan pribadi yang bisa digunakan secara bebas.

Fasilitas tersebut diberikan sebagai sarana pendukung agar gubernur dapat menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan fungsi representatifnya secara optimal.

4. Biaya Penunjang Operasional (BPO) dan PAD

Komponen terbesar dalam struktur pendapatan kepala daerah sebenarnya bukan berasal dari gaji tetap, melainkan Biaya Penunjang Operasional (BPO).

Skema ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000, yang menjelaskan bahwa kepala daerah memperoleh dukungan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

Besaran BPO sendiri tidak sama di setiap daerah, karena ditentukan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam ketentuannya, semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin besar pula alokasi biaya operasional yang dapat diberikan.

Untuk daerah dengan PAD tinggi, batas maksimalnya bisa mencapai hingga 0,15 persen dari total PAD.

Jika diilustrasikan dengan Kalimantan Timur, provinsi ini termasuk daerah dengan PAD besar yang telah melampaui Rp10 triliun.

Dengan kondisi tersebut, maka gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, berpotensi didukung oleh alokasi BPO yang nilainya cukup signifikan, bahkan bisa mencapai kisaran belasan miliar rupiah per tahun sesuai dengan formula yang diatur dalam regulasi.