Berisiko Besar jika Pajaki Selat Malaka, Ekonom Sarankan Cara Lain Genjot Pendapatan Negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebut memang sah-sah saja bila suatu negara menginginkan pembiayaan yang mendesak, memperkuat pertahanan angkatan laut, dan meningkatkan dominasi ekonomi politik di kawasan selat Malaka.

Hal ini ia sampaikan menanggapi wacana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin menerapkan pajak di Selat Malaka.

"Sebut saja namanya 'Malaka Toll Fee'. Hanya memang perlu diperiksa dampaknya terhadap perekonomian negara-negara tetangga, atau negara yang menggunakan selat Malaka untuk jalur perdagangannya, apakah meningkatkan risiko inflasi global atau bahkan resesi?," ucap Sandra kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Upaya Lain

Menurutnya, sebaiknya dicari upaya lain dalam meningkatkan pendapatan negara dengan minim risiko. "Seperti pemberantasan masalah misinvoicing dan transfer pricing, yang menurut hitungan kami, bisa tingkatkan pendapatan negara hingga Rp150 triliun per tahun," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Simposium PT SMI 2026, Rabu (22/4/2026), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melempar wacana untuk mulai memungut bayaran dari kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Ia merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia memaksimalkan posisi geografisnya yang strategis.

"Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita charge. Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga (Indonesia, Malaysia, Singapura), lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar," kata Purbaya.

Meski mengakui implementasinya tidak sederhana dan membutuhkan koordinasi regional yang kuat, Purbaya menegaskan Indonesia harus mulai berpikir ofensif.

"Dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," ujar Purbaya.