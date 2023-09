Besok, 10 Ribu Anggota dan Simpatisan PKS akan Putihkan Senayan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar seremoni Milad 20 PKS yang bakal dihadiri 10 ribu anggota PKS secara langsung di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (29/5/2022) besok.

Ketua Panitia Milad 20 PKS Gamal Albinsaid mengatakan Milad PKS ke 20 akan menghadirkan spirit kolaborasi, kekeluargaan, dan kebersamaan.

"Selama beberapa tahun terakhir, bangsa kita lelah dengan perpecahan. Yang kita butuhkan hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang mampu mempersatukan kita. Oleh karena itu, pada Milad PKS ke 20 kami mengajak elemen bangsa untuk berkolaborasi melayani Indonesia," ujarnya.

Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan ini menegaskan bahwa perbedaan dan kemajemukan adalah sumber kekayaan, siapapun yang tidak bisa menikmati, mengelola, dan mengoptimalkan perbedaan, akan kehilangan banyak sumber kekayaan dan potensi bangsa.

"Indonesia is not a simply country. It’s a great, bold, and rightous idea. Sebuah ide yang besar, berani, dan benar. Bangsa dan negara ini lahir di tangan pemimpin-pemimpin yang mampu merajut harmoni bangsa. Oleh karena itu, jangan korbankan persaudaraan, persatuan, dan kekeluargaan hanya karena kontestasi politik semata. Tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tetapi juga menginspirasi untuk berpolitik dengan spirit," ungkap Gamal.

Acara ini akan menghadirkan pesta rakyat dengan ratusan booth angkiran dan bazar, dimeriahkan oleh Wali Band, Adam Musik, Penari Tradisional Medley & Tari Batik oleh Avamie Dancer, Jember Fashion Karnival, Jakarta Youth Choir, dan Naja Hudia Afiifurrahman (Hafiz Indonesia).

Segenap pimpinan partai mulai dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr Salim Segaf Al Jufri, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, kepala daerah dan Anggota DPR RI hingga DPRD provinsi/kota dari PKS, dan belasan ribu kader dari berbagai wilayah akan memutihkan Istora Senayan.