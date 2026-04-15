Besok, Inara Rusli Bakal Diperiksa Polisi Soal Kasus Dugaan Perzinaan

Selebgram Inara Rusli bakal diperiksa oleh aparat kepolisian terkait kasus dugaan perzinaan yang dilayangkan Wardatina Mawa, Kamis (16/4/2026).

"Rencana (pemeriksaan Inara) besok," Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Andaru Rahutomo kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Meski begitu, ia belum menginformasikan lebih lanjut perihal jam pemeriksaan agenda tersebut.

Sebelumnya, Inara dijadwalkan menjalani pemeriksaan, Rabu (8/4/2026). Namun, ia tidak hadir dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Andaru Rahutomo, mengungkapkan penundaan tersebut telah dikonfirmasi melalui kuasa hukum pihak terlapor.

“Yang bersangkutan mengirimkan penundaan melalui penasihat hukumnya karena dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa menghadiri pemeriksaan. Pemeriksaan akan dijadwalkan kembali minggu depan,” ujar Andaru, Sabtu (11/4/2026).

Ia menegaskan, proses hukum tetap berjalan dan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan dalam waktu dekat. Tanggal pasti pemeriksaan masih menunggu koordinasi antara penyidik dan pihak Inara.

“Kami pastikan ini bukan pembatalan, hanya penundaan. Jadwal baru akan ditentukan setelah ada kesepakatan dengan pihak saksi,” tegasnya.

Insanul Fahmi Sudah Jalani Pemeriksaan

Insanul Fahmi dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari istrinya, Wardatina Mawa. Ia tiba di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.04 WIB.

Kedatangannya ke Unit PPA tidak sendiri. Insanul didampingi oleh kuasa hukumnya, Veni Kisnawati.

Saat disapa awak media dan dimintai tanggapan terkait kesiapan menghadapi pemeriksaan, Insanul memilih irit bicara dan langsung menuju ruang penyidik.

"Yang terbaik aja, doain ya," kata Insanul Fahmi di gedung Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya, Jumat (10/4/2026).

Di sisi lain, laporan yang diajukan Wardatina ke Unit PPA Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan perselingkuhan dan perzinaan.

Laporan tersebut menyasar suaminya, Insanul Fahmi, serta seorang publik figur, Inara Rusli, yang diduga telah melakukan pernikahan siri tanpa persetujuan dari Wardatina sebagai istri sah.

Kasus ini sudah tercatat secara resmi di Polda Metro Jaya sejak 22 November 2025 dan kini telah memasuki tahap penyidikan. Inara Rusli, yang saat ini dikenal dengan nama panggung Inarasati, sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 8 April 2026.

Namun, agenda tersebut ditunda karena kondisi kesehatannya yang menurun.

Wardatina Mawa melalui pihaknya menegaskan tidak bersedia menempuh jalur restorative justice atau perdamaian yang sempat diajukan oleh pihak Inara Rusli. Ia memilih agar proses hukum tetap berlanjut.