Besok WhatsApp Stop Layanan di 40 Ponsel Jadul, Simak Solusinya Agar Tak Diblokir!

Satu hari lagi atau mulai besok, Senin 1 November 2021 WhatsApp tidak akan lagi berfungsi di 40 ponsel berbasis Android dan iOS jadul. Saatnya ucapkan: sayonara!.



Bagi kamu yang kedapatan masih menggunakan ponsel dalam daftar di bawah ini solusinya sistem operasinya sudah mentok alias tidak lagi kompatibel menggunakan WhatsApp, maka disarankan untuk menggunakan perangkat baru yang sistem operasinya sesuai persyaratan.



Bila sistem operasi yang tersedia masih kompatibel untuk menggunakan aplikasi ini, maka hanya dapat digunakan dengan satu nomor telepon pada satu perangkat di satu waktu.



Untuk mengetahui sistem operasi ponsel kamu saat ini, pengguna iPhone dapat membuka Settings > General > About, untuk mengetahui versi iOS.



Untuk pengguna Android dapat membuka Setting dan kemudian About Phone (biasanya di bagian bawah) untuk melihat versi mana yang dijalankan oleh smartphone kamu.



Untuk itu jangan lupa untuk mencadangkan percakapan WhatsApp agar isi pesan yang ada di dalam aplikasinya tidak hilang dengan cara: Pilih dan masuk menu "Setelan". Pilih "Chat/Percakapan. Kemudian pilih "Cadangan Percakapan."



Nah, jangan lupa buat cek sistem operasi di ponsel kalian ya, supaya bisa tahu ketersediaan pembaharuan WhatsApp. Jangan sampai tiba-tiba kaget karena aplikasinya sudah enggak bisa dibuka lagi atau sering force close karena sistem operasinya sudah tidak kompatibel.



Sebelumnya aplikasi pesan instan yang dimiliki Facebook yang baru berganti nama menjadi Meta ini sebelumnya telah membagikan daftar perangkat iOS dan Android yang tak bisa menikmati layanannya pada November nanti di laman resminya.



"WhatsApp tidak akan lagi mendukung ponsel Android yang menjalankan OS 4.0.4 atau yang lebih lama dari 1 November 2021. Ponsel Android Anda harus menjalankan OS 4.1 atau yang lebih baru," ungkap aturan Whatsapp di situs resminya seperti dikutip Inilah.com, Minggu (31/10).



Ponsel dalam daftar tidak akan lagi menerima dukungan dari aplikasi dan tidak akan kompatibel dengan WhatsApp. Upaya ini dilakukan WhatsApp demi memfokuskan upayanya pada smartphone generasi terbaru, untuk menjamin layanan aplikasi yang optimal.



Melansir Cnet, berikut jenis ponsel yang tak bisa lagi menggunakan WhatsApp karena bersistem Android 4.0.4 atau iPhone iOS 4:



Apple



iPhone SE (generasi pertama), 6s dan 6s Plus, kecuali mereka diperbarui ke iOS 10 setidaknya.



Samsung



Galaxy Trend II, Galaxy SII, Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Ace 2, Galaxy Xcover 2, dan Galaxy Core



LG



LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6,



Berlaku , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD dan 4X HD, dan Optimus F3Q Huawei Huawei Ascend G740, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, dan Ascend D2



Sony



Sony Xperia Neo L, Sony Xperia Miro, dan Xperia Arc S



ZTE



ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand Memo dan Grand X Quad V987



Ponsel lainnya



Lenovo A820, HTC Desire 500, Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, Faea F1, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, UMi X2, dan THL W8.