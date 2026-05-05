BGN Goes to Campus, Unhas Diharap Jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Rektor Unhas Jamaluddin Jompa bersama Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang di Auditorium Prof. A. Amiruddin Fakultas Kedokteran Unhas, Makassar, Sulsel, Selasa (5/5/2026). (Dok. BGN)

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Jamaluddin Jompa, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi nasional sekaligus penguatan ekonomi lokal.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Badan Gizi Nasional (BGN) Goes to Campus di Auditorium Prof. A. Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Progam MBG, diakuinya bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda besar lintas disiplin di lingkungan kampus. Bagi Unhas, MBG itu bukan hanya program satu fakultas, tetapi seluruh fakultas harus terlibat.

“MBG adalah program yang dahsyat, sayang sekali kalau kampus hanya menjadi penonton,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, Unhas telah menyiapkan berbagai dukungan konkret, mulai dari produksi bahan pangan hingga pengembangan inovasi. Fakultas Peternakan, misalnya, telah mampu memproduksi hingga 70 ribu ekor ayam per bulan.

Unhas berhasil mengembangkan ayam lokal unggulan Ayam Alope yaitu galur baru ayam kampung unggul hasil inovasi Universitas Hasanuddin yang beradaptasi tinggi di Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan siap memasok kebutuhan ikan. Bahkan, kampus juga mengembangkan penyedap rasa non-MSG sebagai bagian dari inovasi pangan sehat.

“Seluruh proses dapur SPPG akan kami jadikan percontohan terbaik. Kajian-kajian di Unhas diarahkan agar seluruh bahan MBG bisa diproduksi dari kampus sendiri,” kata Jamaluddin.

Ia juga menegaskan ambisi Unhas menjadi pusat unggulan MBG di kawasan timur Indonesia. Bahkan Unhas siap menjadi center of excellence MBG di wilayah timur Indonesia.

"Prinsip nasionalisme harus hadir, semua produk diupayakan buatan lokal, termasuk ompreng hingga kendaraan operasional. Indonesia adalah pusat biodiversitas dunia. Jangan sampai untuk kebutuhan ayam saja kita masih impor dengan biaya sangat besar," jelasnya.

BGN Ajak Kampus Jadikan MBG sebagai Laboratorium Nyata

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, menyebut program MBG sebagai ruang pembelajaran nyata bagi dunia kampus.

“MBG adalah laboratorium bagi kampus. Semua fakultas bisa terlibat dan mengambil peran sesuai bidangnya,” katanya.

Ia menekankan bahwa program ini lahir dari kepedulian terhadap masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses pangan layak.

“Masih banyak saudara kita yang belum bisa makan dengan baik. Ini yang menjadi semangat utama program MBG,” ujarnya.

Melalui program ini, BGN membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk memberi masukan agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif.

Salah satu bentuk kontribusi yang diharapkan adalah keterlibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), khususnya dari bidang kesehatan. Ia berharap Unhas dapat menjadi pelopor bagi kampus lain dalam mengoptimalkan peran MBG.

“Kami berharap Unhas memelopori kampus-kampus lain agar MBG benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk BUMN melalui program CSR untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dirinya juga mengapresiasi kesiapan fasilitas dan sumber daya Unhas, termasuk laboratorium yang dapat membantu proses investigasi jika terjadi kejadian luar biasa dalam pelaksanaan program.

“Kami bahkan berharap laboratorium Unhas bisa membantu pengecekan jika terjadi kejadian menonjol keamanan pangan,” ujarnya.

Dalam paparannya, ia juga menyoroti dampak ekonomi dari program MBG yang mulai mendorong tumbuhnya industri pendukung, seperti peralatan rumah tangga dan rantai pasok pangan.

“Uang bergerak di masyarakat, ini efek ekonomi yang sangat penting,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan masih adanya sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pasokan buah dan dominasi industri besar dalam penyediaan ayam. Karena itu, ia mendorong Unhas untuk memperkuat sektor peternakan dan pengembangan bahan baku lokal.

“Kami berharap Unhas menjadi pusat pengembangan produk bahan baku MBG,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung program tersebut. Kebutuhan SDM diakuinya sangat besar, mulai dari pengawas gizi, akuntan, hingga ahli sanitasi lingkungan.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam memastikan keberhasilan program MBG sebagai upaya strategis peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.