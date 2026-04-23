BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen: Rupiah Makin 'Anyep' di Atas Rp17.300/US$

Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS ke posisi Rp16.755 pada penutupan hari ini, Selasa (3/2/2026).

Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan atau BI rate di posisi 4,75 persen ternyata tak mujarab menghentikan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (US$).

Pada perdagangan hari ini, Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 11.54 WIB, mengutip data Trading Economics, mata uang Garuda semakin merosot ke posisi Rp17.301/US$. Dengan kata lain, rupiah melemah Rp120 dibandingkan penutupan kemarin yang bertengger di posisi Rp17.181/US$. Ini menjadi posisi terlemah sejak Indonesia merdeka.

Di sisi lain, indeks dolar AS relatif stabil di level 98,58. Sementara itu, harga minyak mentah Brent kembali melambung ke US$102,7 per barel dan WTI di kisaran US$97 per barel.

Sementara mata uang di Asia mengalami pergerakan bervariasi. Misalnya, dolar Taiwan menguat 0,11 persen, diikuti yuan China 0,07 persen, yen Jepang 0,06 persen, dan dolar Hong Kong 0,01 persen.

Guru Besar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah akan sangat berdampak pada industri yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor.

"Tentunya akan terjadi kenaikan harga barang impor yang mendorong inflasi secara bertahap. Jika rupiah bertahan di kisaran Rp17 ribu per dolar AS dalam waktu lama, masyarakat tentunya akan merasakan tekanan langsung terhadap biaya hidup," ucapnya.

Tekanan itu, menurut Syafruddin, bakal menguat karena harga energi dunia saat ini berada di level yang cukup tinggi. Kontrak berjangka minyak mentah Brent, misalnya, kini dibanderol di atas US$102 per barel.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuabi, menyebut kurs rupiah yang bertengger di level Rp17.300 per dolar AS sudah melewati ekspektasi awal. "Kemungkinan besar di akhir April atau minggu depan bisa tembus ke Rp17.400 per dolar AS," ungkap Ibrahim.

Pelemahan ini, menurutnya, dipengaruhi faktor eksternal, yakni konflik di Timur Tengah. Pertemuan AS dengan Iran yang difasilitasi Pakistan berakhir tanpa kesepakatan, sehingga semakin memantik ketidakpastian.

"Karena Amerika Serikat sudah menyalahi aturan senjata dengan melakukan penguasaan kapal tanker Iran yang melalui Selat Hormuz," ucapnya.