Biar tak Jadi Slogan Kosong, Gerakan Pilah Sampah Harus Dimulai dari Kantor Pramono

Gubernur DKI Pramono Anung bersama Sekda DKI Uus Kuswanto saat Deklarasi Gerakan Pilah Sampah di Kawasan JL HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Minggu (10/5/2026). (Foto: Inilah.com/ Wahyu Praditya P)

Dorongan terhadap gerakan pemilahan sampah di Jakarta terus menguat. Namun, kritik juga bermunculan, terutama terkait konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya meminta masyarakat disiplin tanpa memberi contoh nyata dari dalam birokrasi.

Menurut Nabilah, Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Pramono Anung yang mulai berlaku 10 Mei itu berpotensi menjadi sekadar slogan jika kantor-kantor pemerintahan belum konsisten menerapkan pemilahan sampah dalam aktivitas sehari-hari.

“Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten," kata Nabilah, Senin (11/5/2026).

Ia menilai, perubahan budaya pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan birokrasi, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tanpa teladan yang jelas, menurutnya, kampanye pemerintah akan sulit mendapatkan kepercayaan publik.

Lebih jauh, Nabilah juga mengingatkan bahwa persoalan sampah Jakarta tidak bisa terus diselesaikan di hilir. Selama ini, beban penanganan masih bertumpu pada TPST Bantargebang, sementara upaya di hulu belum optimal.

"Selama sampah dari rumah masih tercampur, beban di hilir akan terus menumpuk. Jakarta tidak bisa terus mengandalkan Bantargebang. Ini momentum untuk menyelesaikan masalah dari hulunya," ujar dia.

Nabilah pun mendorong agar gerakan pilah sampah tidak berhenti pada imbauan semata, melainkan disertai pengawasan, penyediaan fasilitas, serta evaluasi berkala, khususnya di lingkungan pemerintahan.

"Pemerintah harus hadir bukan hanya lewat imbauan, tetapi lewat contoh nyata. Dari kantor pemerintahan dulu, baru masyarakat akan percaya dan ikut bergerak," pungkasnya.