Biaya Avtur Meroket Imbas Konflik Iran, KLM Pangkas 160 Penerbangan di Eropa

Ukuran Font Kecil Besar

Eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran mulai memukul telak industri penerbangan global. Maskapai raksasa asal Belanda, KLM Royal Dutch Airlines, secara resmi mengumumkan pembatalan 160 penerbangan di wilayah Eropa yang dijadwalkan mulai bulan depan.

Keputusan pahit ini diambil manajemen KLM menyusul lonjakan tajam biaya bahan bakar jet (avtur) yang membuat sejumlah rute tidak lagi layak secara finansial untuk dioperasikan.

"Kami telah melakukan sejumlah penyesuaian pada jadwal penerbangan untuk bulan mendatang. Ini menyangkut sejumlah kecil penerbangan di Eropa yang, karena kenaikan biaya avtur, saat ini tidak lagi ekonomis," tulis pernyataan resmi KLM, dikutip Jumat (17/4/2026).

Fokus pada Efisiensi Finansial

KLM menegaskan bahwa langkah ini murni didasari oleh kalkulasi bisnis akibat biaya operasional yang membengkak, bukan karena kelangkaan fisik bahan bakar. Pembatalan ini mencakup 80 penerbangan pulang-pergi (PP) dari dan menuju Bandara Schiphol, Amsterdam.

Meski angka 160 penerbangan terdengar besar, manajemen mengklaim jumlah tersebut mewakili kurang dari satu persen dari total operasional maskapai di kawasan Eropa selama periode tersebut.

Langkah efisiensi ini merupakan respons langsung terhadap volatilitas pasar energi dunia yang terdistorsi oleh konflik bersenjata. Sebagaimana diketahui, ketegangan di kawasan Teluk telah memaksa maskapai-maskapai internasional melakukan penyesuaian rute dan menanggung beban biaya bahan bakar yang lebih tinggi.

Amankan Periode Libur Mei

Menyadari kebijakan ini diambil menjelang masa sibuk, KLM memastikan akan berupaya maksimal meminimalkan dampak terhadap penumpang. Apalagi, periode perjalanan libur Mei diprediksi akan mengalami lonjakan arus penumpang yang signifikan.

"Kami memperkirakan periode libur Mei akan sangat sibuk. Perusahaan terus berupaya memastikan seluruh penumpang tetap dapat mencapai tujuan mereka sesuai dengan rencana perjalanan semula," tambah pihak maskapai.

Fenomena yang dialami KLM ini diprediksi akan menjadi efek domino bagi maskapai global lainnya. Sejumlah perusahaan penerbangan di berbagai belahan dunia dilaporkan mulai meninjau ulang jadwal terbang mereka guna mengantisipasi pembengkakan biaya yang dapat mengancam stabilitas neraca keuangan perusahaan di tengah situasi geopolitik yang kian tak menentu.