Biaya Produksi Tembus Rp25 Triliun! GTA VI Siap Jadi Game Termahal dalam Sejarah

Senin, 11 Mei 2026 - 06:36 WIB

GTA 6 siap rilis akhir tahun ini (foto:@GTAVI_Countdown)

Proyek ambisius Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 (GTA VI), disebut-sebut menghabiskan biaya produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri hiburan.

Penantian panjang para gamer terhadap Grand Theft Auto VI tidak hanya soal kualitas grafis, tetapi juga skala produksinya yang fantastis.

Analis industri memperkirakan perusahaan induk Rockstar, Take-Two Interactive, telah menggelontorkan dana hingga USD1,5 miliar atau setara Rp25,11 triliun! untuk pengembangan game ini.

Angka ini menempatkan GTA 6 jauh melampaui rekor anggaran film-film blockbuster Hollywood maupun game AAA lainnya seperti The Last of Us Part II.

Mahal Banget

CEO Take-Two, Strauss Zelnick, memang belum merilis angka resmi secara detail. Namun, dalam wawancara terbaru, ia mengakui bahwa proyek ini "sangat mahal".

Ada beberapa alasan utama di balik angka fantastis tersebut.

Pengembangan Lebih dari 8 Tahun: Proses pengerjaan yang sangat lama membutuhkan biaya operasional tim yang masif.

Teknologi Grafis Mutakhir: Rockstar berambisi menciptakan standar baru dalam imersi dan detail visual open-world.

Peningkatan Biaya Produksi: Zelnick menyebutkan bahwa biaya pengembangan game saat ini terus meningkat, bahkan penggunaan AI belum mampu menekan angka tersebut secara signifikan.

Harga Naik?

Salah satu topik yang paling hangat diperdebatkan adalah harga jual GTA VI. Rumor menyebutkan game ini mungkin dibanderol di atas harga standar konsol saat ini (USD70 atau Rp1,17 juta).

Menanggapi hal tersebut, Zelnick menyatakan bahwa konsumen akan membayar sesuai dengan nilai hiburan yang mereka dapatkan. Fokus utama Rockstar adalah menciptakan "karya hiburan paling spektakuler di bumi."

Target Pendapatan: USD3,2 Miliar dalam Setahun!

Meski modal yang dikeluarkan sangat besar, Take-Two optimis akan mendapatkan pengembalian modal yang sangat cepat. Para analis memprediksi Pra-pemesanan diperkirakan menembus USD1 miliar.

Tahun Pertama: Pendapatan diproyeksikan mencapai USD3,2 miliar (Rp53,57 triliun).

Sebagai perbandingan, GTA V dulu berhasil meraih USD1 miliar hanya dalam tiga hari setelah rilis.

Jadwal Rilis GTA 6

GTA VI dijadwalkan akan meluncur terlebih dahulu untuk konsol generasi terbaru, PlayStation 5 dan Xbox Series S/X. Berdasarkan informasi terbaru, game ini ditargetkan rilis pada 19 November 2026, dengan versi PC yang biasanya menyusul satu tahun setelahnya.

Apakah kualitas GTA 6 akan sebanding dengan harganya yang selangit? Menarik ditunggu saja kehadirannya!