Bidik Kaum Milenial, BTN Patok Target KPR Non Subsidi Rp10,3 Triliun

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, mengejar target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi sebesar Rp10,3 triliun pada 2021.



Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN (Persero) Suryanti Agustinar, Jakarta, Sabtu (6/11/2021), mengatakan, untuk mengejar target tersebut, pihaknya menggelar roadshow di Yogyakarta, Medan, Surabaya, Bandung dan Makassar yang dinilai populasinya tinggi dengan tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya juga besar, dan memiliki penduduk millenial yang cukup banyak.



"Kami roadshow untuk melakukan pendekatan langsung ke millenial yang saat ini menjadi segmen yang paling diincar BTN. Kami harapkan KPR BTN Gaess for Millenials dapat mendominasi 60 persen dari keseluruhan penyaluran KPR nonsubsidi," ujarnya.



Setelah dirilis akhir Oktober 2021, fitur Graduated Payment Mortgage pada KPR BTN Gaess for Millenial gencar disosialisasikan BTN guna menggaet para millenial untuk membeli rumah. Fitur tersebut memudahkan milenial karena angsurannya cenderung ringan pada beberapa tahun pertama dengan perhitungan suku bunga kredit yang lebih kompetitif.



"Kami pernah melakukan roadshow ini saat pertama kali KPR BTN Gaess for Millenial diluncurkan pada tahun 2018 di kota yang sama dan berhasil menarik animo yang tinggi. Tahun ini kami harap juga demikian, apalagi ekonomi sudah mulai pulih, dan sektor properti bangkit," kata Suryanti.



Ia mengatakan, fitur GPM sesuai dengan kondisi finansial milenial dan tidak terlalu membebani kantong dengan cicilannya relatif ringan pada dua tahun pertama yaitu 4,75 persen yang lebih rendah dibanding angsuran KPR reguler pada awal masa kredit.



Adapun untuk dapat mengajukan aplikasi KPR BTN Gaess for Millenials dengan fitur GPM tersebut, nasabah harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya berusia 21-35 tahun, memiliki pekerjaan dan status sebagai karyawan tetap dengan penghasilan tetap.



Adapun untuk dapat mengajukan aplikasi KPR BTN Gaess for Millenials dengan fitur GPM ini, nasabah harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya berusia 21-35 tahun, memiliki pekerjaan dan status sebagai karyawan tetap dengan penghasilan tetap.



Dengan penambahan fitur anyar pada KPR BTN Gaess For Millenial, Suryanti berharap Bank BTN menjadi Top of Mind para millenial ketika ingin membeli rumah. Seperti yang diketahui, Bank BTNtahun ini mengejar pertumbuhan KPR Non Subsidi di atas Rp 10,3 triloun. Adapun realisasi KPR BTN Gaess For Millenial sejak tahun 2019 sampai dengan September 2021 telah mencapai Rp 15,2 triliun.



Tahun ini, Bank BTN menargetkan pertumbuhan KPR non subsidi di atas Rp10,3 triliun. Adapun realisasi KPR BTN Gaess For Millenial sejak 2019 sampai dengan September 2021 telah mencapai Rp15,2 triliun.