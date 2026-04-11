Bidik Olimpiade 2028, Skateboarder Ni Wayan Malana Latihan Keseimbangan Lewat Surfing

Atlet skateboard putri Indonesia, Ni Wayan Malana Fairbrother, rutin melakukan olahraga selancar atau surfing sebagai bagian dari persiapannya menuju kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028. Latihan ini difokuskan untuk memperkuat keseimbangan dan ketahanan fisik.

"Latihannya nanti saya akan lebih fokus dan kerja keras untuk mendapatkan trik yang saya target dan akan latihan di gym serta surfing juga biar lebih kuat," kata Malana saat dihubungi wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Latihan fisik tersebut menjadi langkah persiapan menghadapi ajang Olympic Qualifiers di Roma pada Juni mendatang. Selain penguatan fisik, peraih medali perak SEA Games 2025 ini juga berfokus mematenkan trik kickflip frontside boardslide guna mengamankan poin di kompetisi dunia.

Mala, sapaan akrabnya, saat ini menempati peringkat 46 dunia setelah berhasil naik 16 peringkat berkat raihan di Kejuaraan Dunia Brasil awal Maret lalu. Saat ini ia telah mengumpulkan 2.666 poin.

"Saya sangat senang bisa naik 16 peringkat pada ranking dunia dan hasil ini membuat saya akan lebih giat berlatih agar bisa masuk ke semifinal atau final di World Cup berikutnya," ujar Mala.

Lonjakan peringkat ini menjadi modal bagi atlet asal Bali tersebut untuk mengejar target 40 besar dunia pada Maret 2028 sebagai syarat lolos kualifikasi fase pertama.

Manajer Timnas Skateboard Indonesia, Achmad Topan, menjelaskan bahwa peluang Indonesia menembus Olimpiade terbuka melalui regulasi pembatasan kuota negara. Menurutnya, jika atlet mampu menembus posisi 20 besar pada fase kedua kualifikasi, tiket Olimpiade LA 2028 otomatis akan dikantongi.

