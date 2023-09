Bidik Pasar Eropa Tengah dan Timur, Mendag Lutfi Serius Ingin Genjot Ekspor

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terus mencari pasar baru bagi produk Indonesia. Incarannya menuju Eropa Tengah dan Timur, pasar terbuka lebar. Potensial meningkatkan ekspor Indonesia.



"Negara-negara Eropa Tengah dan Timur adalah beberapa mitra dagang potensial bagi Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya telah tercatat sebagai 30 besar tujuan ekspor utama," kata Lutfi dalam Indonesia-Central and Eastern Europe (INACEE) Business Forum 2021, Jumat (8/10/2021).



Mendag Lutfi menegaskan, komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan mendorong pelaku bisnis Eropa Tengah dan Eropa Timur untuk menjajaki bisnis di Indonesia. Sejumlah komoditas dalam negeri telah menjadi produk ekspor utama kesana seperti yaitu karet, baja, kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, timah, alas kaki, kayu, dan arang.



Hingga Agustus 2021, nilai ekspor Indonesia ke Eropa Tengah dan Timur, masing-masing naik 23,6 persen dan 58,07 persen, secara tahunan alias year on year (yoy).



INACEE Business Forum adalah upaya pemerintah dalam mempromosikan perdagangan, investasi, dan pariwisata dalam negeri. Kegiatan ini serupa dengan Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum (INA- LAC) 2021 dan Trade Expo Indonesia 2021. Forum bisnis ini menghadirkan berbagai seminar dan penjajakan kesepakatan bisnis.