BIGBANG Tampil di Coachella 2026, Comeback Usai 4 Tahun Vakum

Grup idol BIGBANG akhirnya kembali menyapa publik lewat panggung Coachella 2026 setelah empat tahun tidak aktif. Trio yang kini terdiri dari Taeyang, G-Dragon, dan Daesung ini tampil di Outdoor Theatre, Empire Polo Club, Indio, California, Amerika Serikat, pada Minggu (12/4) waktu setempat.

Penampilan mereka langsung memanaskan suasana dengan deretan lagu hits seperti Bang Bang Bang, Fantastic Baby, hingga Sober. Antusiasme penonton langsung memuncak begitu ketiganya muncul di atas panggung.

"Coachella apa kabar? Hari ini, di Choachella, setelah begitu lama, BIGBANG is back, ini GD," kata G Dragon disambut riuh penonton.

"Apa kabar Coachella!... Apa kalian siap dengan momen ini, ini pertama kali saya di Coachella, apa kalian siap," timpal Daesang.

Setelah menyapa, mereka melanjutkan aksi dengan membawakan A Fool of Tears, Loser, Haru Haru, serta Lies. Pada lagu Lies, bagian rap milik mantan anggota T.O.P sengaja dihilangkan, namun hal tersebut tidak mengurangi kemeriahan penampilan.

Panggung kemudian diisi dengan penampilan solo masing-masing member. Taeyang tampil penuh energi saat membawakan Ringa Linga. Aksinya makin memancing teriakan penonton ketika ia melepas jubah di tengah lagu, bahkan memperlihatkan tubuh atletisnya di akhir penampilan, yang membuat penggemar—terutama perempuan—semakin histeris.

Selanjutnya, G-Dragon naik panggung dengan lagu solonya Power, dan sempat berduet bersama Taeyang lewat Good Boy.

Setelah itu, Daesung mengambil giliran dengan membawakan lagu Hando Chogua.

Sebagai penutup, ketiganya kembali tampil bersama lewat lagu Home Sweet Home, yang berasal dari album solo G-Dragon bertajuk Ubermensch. Mereka juga menambahkan Bad Boy dan We Like 2 Party untuk semakin memeriahkan penampilan comeback tersebut.