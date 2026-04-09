Bigmatch Liga Inggris Chelsea Vs Man City
Pekan ke-32 Liga Inggris 2025/2026 diwarnai dengan upaya pemuncak klasemen sementara Arsenal mempertahankan posisinya saat menjamu Bournemouth, Sabtu (11/4), dan peringkat kedua Manchester City bertandang ke markas Chelsea, Minggu (12/4).
Dikutip dari laman Liga Inggris, Arsenal dan Manchester City tidak berlaga pada sebelumnya karena tampil di final Piala Liga Inggris. Pada laga tersebut, Manchester City sukses mengalahkan Arsenal 2-0 di Stadion Wembley, London.
Sementara itu, Liverpool yang kini menghuni peringkat kelima dengan 49 poin melanjutkan perjuangan masuk persaingan empat besar saat menjamu Fulham.
Tim-tim penghuni papan bawah klasemen juga melanjutkan perjuangan untuk keluar dari zona degradasi, seperti Wolverhampton Wanderers di peringkat ke-20 yang akan bertandang ke markas West Ham United yang berada di peringkat ke-18 dengan 29 poin.
Kemudian, Burnley di peringkat ke-19 (20 poin) akan menjamu Brighton and Hove Albion yang menghuni peringkat ke-10 dengan 43 poin.
Laga terakhir pada pekan ke-32 akan menyuguhkan pertandingan Manchester United yang kini berada di peringkat ketiga dengan 55 poin melawan Leeds United di peringkat ke-13 dengan 33 poin pada Selasa (14/4) dini hari WIB.
Berikut jadwal Liga Inggris 2025/2026 pekan ke-32:
Sabtu (11/4)
- Pukul 02.00 WIB: West Ham vs Wolverhampton Wanderers
- Pukul 18.30 WIB: Arsenal vs Bournemouth
- Pukul 21.00 WIB: Brentford vs Everton
- Pukul 21.00 WIB: Burnley vs Brighton and Hove Albion
- Pukul 23.30 WIB: Liverpool vs Fulham
Minggu (12/4)
- Pukul 20.00 WIB: Crystal Palace vs Newcastle
- Pukul 20.00 WIB: Nottingham Forest vs Aston Villa
- Pukul 20.00 WIB: Sunderland vs Tottenham Hotspur
- Pukul 22.30 WIB: Chelsea vs Manchester City
Selasa (14/4)
- Pukul 02.00 WIB: Manchester United vs Leeds United.