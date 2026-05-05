Persija Vs Persib: Beckam Putra tak Sabar Mau Selebrasi di GBK!

Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, tidak sabar menjalani laga klasik kontra Persija Jakarta pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (10/5).

Beckham mengatakan dirinya memiliki kenangan manis saat bermain di stadion tersebut, termasuk ketika mencetak dua gol bersama tim nasional Indonesia.

"Saya bisa cetak dua gol bersama timnas di SUGBK. Jadi laga itu akan menjadi pengalaman penting buat saya. Saya ingin membawa Persib menang di SUGBK," kata Beckham di Bandung, Selasa.

Dia berharap pertandingan nanti berlangsung dengan dukungan penuh suporter Persija Jakarta sehingga bisa merayakan kemenangan bersama tim di stadion.

"Dan saya harap bisa stadion bisa penuh dan saya bisa selebrasi di sana (SUGBK)," kata Beckham.

Untuk mengalahkan Persija, Beckham menilai kemenangan Persib atas PSIM Yogyakarta, Senin (4/5), menjadi modal penting.

Menurutnya, gol cepat yang dicetak oleh bek Patricio Matricardi pada pertandingan tersebut menjadi kunci kemenangan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pemain Persib.

"Itu pertandingan yang bagus karena PSIM lawan yang kuat," tutur dia.

Beckham pun optimistis, dengan kondisi tim yang solid dan mental yang terjaga, Persib mampu meraih hasil maksimal saat menghadapi Persija di Jakarta.