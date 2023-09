Bike to Work Sudirman-Thamrin Sudah Boleh, Bike to Sport masih Dilarang

Bagi penggemar sepeda atau yang biasa mengayuh sepeda menuju kantor di kawasan Jl Jenderal Sudirman-Jl MH Thamrin kini sudah diperbolehkan.

Namun izin ini hanya diperuntukkan bagi pesepeda yang hendak menuju tempat bekerja atau bike to work, bukan untuk ajang berolahraga (bike to sport).



Izin untuk bersepeda menuju kantor di jalur sepeda itu dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya. Namun izin yang dikeluarkan hanya sebatas uji coba yakni berlaku selama tiga hari ke depan.



"Kita lihat apakah bike to work ini betul-betul to work dengan atribut atau tanda pengenal atau memanfaatkan ini untuk melakukan hal-hal selain bekerja," kata Kombes Sambodo Purnomo, Dirlantas Polda Metro Jaya.



Menurutnya, evaluasi akan terus dilakukan terutama kepada komunitas sepeda. Karena dikhawatirkan dengan dibolehkannya bike to work malah akan menimbulkan kerumunan.



"Kalau memang menimbulkan kerumunan bisa saja kebijakan itu kita hentikan," tambahnya.



Karena itulah pihak kepolisian masih belum mengizinkan bike to sport di kawasan Sudirman-Thamrin, baik hari libur ataupun hari kerja. Ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan dari berbagai komunitas sepeda sehingga memicu penyebaran Covid-19 di ibu kota..