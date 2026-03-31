Bikin 'Adem' Hati Rakyat, Istana Jamin Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi tak Naik

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pernyataan dari pemerintah mengenai informasi yang berkembang di masyarakat tentang adanya rencana penyesuaian atau kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Pernyataan itu disampaikan Mensesneg Prasetyo melalui siaran pers, Jakarta, Selasa (31/3/2026). "Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik, untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," ujar Mensesneg Prasetyo.

Pernyataan tersebut dikeluarkan usai pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto. "Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan," kata dia.

Dia berharap, pernyataan ini memuat semuanya clear. Masyarakat tak perlu panik karena sudah ada informasi yang lebih jelas dan akurat. Tetap tenang dan lakukan aktivitas seperti biasa.

"Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin. Dan harga tidak terjadi penyesuaian," tegasnya.

Kata pria asal Ngawi, Jawa Timur itu, Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Diputuskan tidak ada kenaikan harga BBM. "Dan harga tidak terjadi penyesuaian (kenaikan)," ulangnya.

Sebelumnya beredar di media sosial (medsos), dokumen yang mencantumkan proyeksi kenaikan harga BBM non-subsidi. Sejumlah BBM yang naik yaitu Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dex (Pertamina Dex), serta Dexlite.

Terkait kabar penyesuaian harga BBM tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman meminta masyarakat tidak berspekulasi, sebelum ada pengumuman resmi dari Pertamina.

Sementara, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa informasi mengenai proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di media sosial tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, saat ini, belum ada keputusan resmi terkait penyesuaian harga BBM per 1 April 2026.

"Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," ungkapnya.