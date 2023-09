Bikin Bangga, Ariel Tatum dan Tamara Dai Wakili Indonesia Tampil di Paris Fashion Week

Ariel Tatum menjadi salah satu perwakilan perempuan Indonesia yang tampil di bagian resmi Paris Fashion Week, Le Défilé L’Oréal Paris. Ariel Tatum tidak sendiri, dia bersama Tamara Dai, diketahui tampil pada 2 Oktober 2022 pukul 08.00 malam waktu Paris, dengan mengangkat tema bertajuk Walk Your Worth. Pendekatan yang berani ini merefleksikan komitmen panjang L’Oréal Paris untuk mendukung semua perempuan di seluruh dunia.

“Perjalanan mengenal nilai diri sendiri sudah kujalani sepanjang hidup dan karirku. Sungguh suatu kehormatan bagi aku diberikan kepercayaan untuk menjadi perwakilan L’Oréal Paris bersama perempuan tangguh lainnya dari seluruh dunia. Pesan Walk Your Worth akan menjadi pengingat dan kesempatan bagi perempuan di seluruh dunia bahwa kita berharga dan mendefinisikan kembali kesetaraan bagi semua,” ungkap Ariel Tatum, ditulis di Jakarta, Selasa, (04/10/2022).

Perlu diketahui, Le Défilé L’Oréal Paris lebih dari sebuah peragaan busana, namun juga perayaan bagi perempuan untuk merayakan kecantikan, kekuatan serta potensi perempuan yang sudah berjalan selama lima tahun sebagai bagian resmi Paris Fashion Week. Le Défilé L’Oréal Paris ini dilaksanakan di École Militaire, sebuah monumen nasional di jantung kota Paris yang menampung berbagai fasilitas pelatihan militer dan simbol keunggulan bangsa Perancis.

Walk Your Worth: Memberdayakan Perempuan di Seluruh Dunia

Pesan dari acara tahun ini, Walk Your Worth, diambil dari tagline terkenal L’Oréal Paris, Because You’re Worth It atau Karena Kamu Begitu Berharga. Empat kata dengan makna mendalam ini akan disuarakan dalam setiap langkah Le Défilé L’Oréal Paris untuk didengar seluruh masyarakat, didesain untuk menginspirasi semua perempuan, bersama dengan segenap keluarga L’Oréal Paris, untuk menunjukkan pada dunia nilai diri mereka tanpa keraguan ataupun rasa malu.

“Sebagai merek kecantikan #1 di dunia, kami mendukung setiap perempuan dalam perjalanannya menuju pemberdayaan agar mereka bisa menjadi siapapun yang mereka inginkan. Melalui Le Defilé L’Oréal Paris, kami mengingatkan para perempuan bahwa diri sendiri adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki,” ujar Delphine Viguier-Hovasse, Presiden Merek Global, L’Oréal Paris.

“Sebagai merek yang feminin dan juga feminis, kami percaya bahwa menemukan nilai diri adalah sebuah proses dan kecantikan adalah katalisatornya," tambah Delphine.

Indonesia melengkapi keragaman kecantikan di panggung Le Défilé L’Oréal Paris

Tahun ini, Le Défilé L’Oréal Paris lebih bermakna. Selain jajaran perwakilan internasional L'Oréal Paris yang beragam dan inklusif, beberapa negara termasuk Indonesia juga menunjukkan dirinya untuk berjalan bersama mewujudkan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan.

Perwakilan dari Indonesia, Ariel Tatum dan Tamara Dai, berjalan bersama dengan spokesperson L’Oréal Paris termasuk Leïla Bekhti, Marie Bochet, Cindy Bruna, Gemma Chan, Nikolaj Coster-Waldau, Luma Grothe, Liya Kebede, Katherine Langford, Eva Longoria, Andie MacDowell, Aja Naomi King, Nidhi Sunil, Soo Joo Park, Aishwarya Rai, Camille Razat, Bebe Vio, dan Yseult.

“Ini adalah momen yang begitu bersejarah. Untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan perwakilan untuk menyuarakan kekuatan bagi perempuan Indonesia di panggung terbesar tahunan L’Oréal Paris. Senang sekali kami bisa bekerjasama dengan tokoh perempuan yang sudah dikenal dengan karya dan inspirasi mereka yakni Ariel Tatum dan Tamara Dai. Mereka adalah perwujudan dari semangat perempuan yang bisa mendobrak stigma dan batasan untuk menjadi versi terbaik diri yang mereka impikan tanpa rasa ragu,” ujar Ceren Hepyalniz, Brand General Manager L’Oréal Paris Indonesia

Cinta Laura Kiehl, spokesperson L’Oréal Paris Indonesia turut menyampaikan pesannya bagi perempuan Indonesia.

“Menjadi perempuan adalah kekuatan terbesar yang bisa kumiliki sebagai seorang manusia. Dengan kemampuan menjalankan berbagai peran dalam kehidupan, tidak ada batasan yang perlu kita takutkan, apalagi hanya karena stigma sosial. Aku turut berbangga menjadi bagian dari keluarga besar L’Oréal Paris Indonesia untuk turut menyuarakan pesan mengenai kesetaraan ini, walaupun belum bisa hadir secara fisik di event Le Défilé L’Oréal Paris. Sukses dan doa terbaikku untuk seluruh team dari Indonesia," papar Cinta.

Tamara Dai mengungkapkan, melalui ajang ini, tidak ada lagi perempuan yang ragu dalam mengekspresikan diri.

"Termasuk dalam bermakeup dan pilihan pakaian yang nyaman mereka gunakan. Karena semua perempuan berharga. Pesan ini yang akan aku gaungkan dalam misi bersama L’Oréal Paris,” ujar Tamara Dai.